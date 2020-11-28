Türk şiirinin büyük ustalarından olan eserleri ile iz bırakan Melih Cevdet Anday, ölümünün yıl dönümüne anılacak. Şiir, roman, fıkra, tiyatro yazan Melih Cevdet Anday, "Garip" şiir akımının yaşayan son temsilcisiydi. Peki Melih Cevdet Anday kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Neden öldü? İşte Melih Cevdet Anday şiirleri ve sözleri...

MELİH CEVDET ANDAY KİMDİR?

Melih Cevdet Anday, 13 Mart 1915 tarihinde İstanbul'da doğdu. 1936 yılında Ankara Gazi Lisesi'nden mezun oldu. Oktay Rifat ve Orhan Veli okul dostlarıydı. 1938'de Sosyoloji öğrenimi amacıyla Belçika'ya gitti. İki sene sonra II. Dünya Savaşı çıkınca mecburi olarak yurda döndü. 1942'den başlayarak Ankara'da Milli Eğitim Bakanlığı Yayın Müdürlüğü'nde danışmanlık, Ankara Kitaplığı'nda memurluk, gazetecilik yaptı. Daha sonra İstanbul'a yerleşti. "Akşam", "Büyük Gazete", "Tanin" ve "Cumhuriyet" gazetelerinde fıkra yazarlığı, sanat sayfası yöneticiliği yaptı, denemeler yazdı. 1954'te başladığı İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü fonetik-diksiyon öğretmenliğinden 1977'de emekli oldu. 1964-1969 arasında TRT Yönetim Kurulu üyeliğinde bulundu. 1979'da UNESCO Genel Merkezi Kültür Müşaviri olarak Paris'e gitti.

"Ukde" isimli ilk şiiri 1936'da Varlık dergisinde çıktı. İlk şiirlerinde hececilerin şekil ve tema özelliklerini benimsedi. Gizemci denebilecek bir duyarlılıkla nesneleri sıralayan, etrafına çocuksu bir şaşkınlıkla bakan bu şiirlerin ayırıcı yanı, uyaklı yazılmalarına karşın uyağa bağlı olmamaları.

Orhan Veli ve Oktay Rifat'la ortak eserleri "Garip"teki (1941) şiirlerinde çocuksu şaşkınlığın bilince dönüştüğü, uyakların aşıldığı ve ölçünün kırıldığı görülür. Bu ilk devre şiirlerinde yer yer Dadaizm'den etkiler hissedilir ama belirleyici değildir.

Başlangıçta çocukluktan beri dost bulunduğu Orhan Veli ve Oktay Rifat'la aynı şiir çizgisinde yürüdü. Ama Veli ve Rifat'tan "duygu" bakımından ayrıldı.

Şiirlerinde duygu, düşünceyle gelişir, hem de fikiri hazırlar. Düşünce ögesi hislerini hep ayrıntıdan kotarır.

"Telgrafhane" ve "Yan Yana" kitaplarındaki şiirlerle bu kez, toplum ve insan değerlerini savunan, kavgacı bir şiire yöneldiği ilgi çekti.

Duyguya toplumu da eklediği bu devre kitaplarından "Yan Yana" sakıncalı bulunup toplatıldı ama beraat etti.

Lirizme karşı çıkmasına karşın, toplumsal güçlüklerin içe akışı olarak gördüğü bu öğeyi şiirlerinde kullanmaktan geri durmadı.

1960 ardından şiirinde bu kez mitolojik nedenler görülmeye başlandı. "Kolları Bağlı Odysseus" (1963) ile başlayan bu süreçte, Anadolu'daki eski Yunan kültürü ile hayat sürdüğümüz tarihsel ve güncel koşullar arasında bir metafor kurmayı istedi.

1975 ardından eserlerinde yeni sorularla yeni arayışlara yönelmek isteyen bir şairin aynı vakitte bir filozofun ve halk ermişinin sesi duyulur. Mitologya serüvenine Doğu kültürleri nedenlerini de katmaya başlar. Şiirindeki bu ilerleme denemeleri ve Romanlarında da hissedilir.

KAÇ YAŞINDA? NEDEN ÖLDÜ?

Melih Cevdet Anday, 87 yaşında solunum ve böbrek yetmezliği tanısıyla kaldırıldığı Marmara Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi'de hayata gözlerini yumdu.

TAKMA İSİMLER

Anday, eserlerinde kendi adı haricinde şu takma adları da kullanmıştır: Yaşar Tellidede, Niyaz Niyazoğlu, A. Mecdi Velet, M. C. A., H. Mecdi Velet, Yaşar Tellidere, Gani Girgin, Zater, Yaşar Tellioğlu

Melih Cevdet Anday'ın Eserleri

ŞİİR KİTAPLARI

Garip (1941, Orhan Veli ve Oktay Rifat'la birlikte)

Rahatı Kaçan Ağaç (1946)

Telgrafhane (1952)

Yanyana (1956)

Kolları Bağlı Odysseus (1962)

Göçebe Denizin Üstünde (1970)

Teknenin Ölümü (1975)

Sözcükler (1978, toplu şiirler)

Ölümsüzlük Ardında Gılgamış (1981)

Tanıdık Dünya (1984)

Güneşte (1989)

Yağmurun Altında (1995)

Yalan

Rahatı Kaçan Ağaç

Şinanay

ŞİİR ÇEVİRİLERİ

Annabel Lee - Edgar Allan Poe

Atlının Türküsü - Federico Garcia Lorca

Ben de - Langston Hughes

Bir Zenci Kızın Türküsü - Langston Hughes

Çayhane - Ezra Pound

Gece. Şehir Uyumuş. - Aleksandr Blok

Hürriyet - Paul Éluard

Kanun - Wystan Hugh Auden

Pan Öldü - Ezra Pound

Şiir Sanatı - Paul Verlaine

Roman Çevirisi:

Buz Sarayı (1973 - Tarjei Vesaas)

Babalar ve Oğullar (1983 - Turgenyev)

ROMANLARI

Zifaftan Önce (1957 - Murat Tek adıyla)

Yağmurlu Sokak (1959 - Murat Tek adıyla)

Dullar Çıkmazı (1962 - Murat Tek adıyla)

Bir Gecede Üç Erkek (Murat Tek adıyla)

Aylaklar (1965)

Gizli Emir (1970)

İsa'nın Güncesi (1974)

Raziye (1975)

ŞİİR ÜZERİNE YAZILARI

Anlamın Anlamı

Çağlar Geçiyor

Şiir Üzerine

Şiirin Vazgeçilmez Üç Dönemi

Şiirin Anlamı

Uzun Şiir - Kısa Şiir

Yarın Düşüncesi

TİYATRO OYUNCULAR

İçerdekiler (1965)

Mikadonun Çöpleri (1967)

Yarın Başka Koruda

Dikkat Köpek Var

Ölüler Konuşmak İster

Müfettişler (1972)

Ölümsüzler (1984)

ÖDÜLLERİ

1970 TRT Roman Armağanı (Gizli Emir ile)

1973 TDK Çeviri Ödülü (Buz Sarayı ile)

1976 Yeditepe Şiir Armağanı (Teknenin Ölümü ile)

1978 Sedat Simavi Vakfı Edebiyat Ödülü (Sözcükler ile)

1981 İş Bankası Büyük Ödülü (Ölümsüzlük Ardında Gılgamış ile)

1984 Enka Sanat Ödülleri (Mansiyon - Ölümsüzler ile)

1991 TÜYAP Onur Ödülü

2000 Aydın Doğan Vakfı Şiir Ödülü

MELİH CEVDET ANDAY ŞİİRLERİ

Anı

Bir çift güvercin havalansa

Yanık yanık koksa karanfil

Değil bu anılacak şey değil

Apansız geliyor aklıma

Neredeyse gün doğacaktı

Herkes gibi kalkacaktınız

Belki daha uykunuz da vardı

Geceniz geliyor aklıma

Sevdiğim çiçek adları gibi

Sevdiğim sokak adları gibi

Bütün sevdiklerimin adları gibi

Adınız geliyor aklıma

Rahat döşeklerin utanması bundan

Öpüşürken bu dalgınlık bundan

Tel örgünün deliğinde buluşan

Parmaklarınız geliyor aklıma

Nice aşklar arkadaşlıklar gördüm

Kahramanlıklar okudum tarihte

Çağımıza yakışan vakur, sade

Davranışınız geliyor aklıma

Bir çift güvercin havalansa

Yanık yanık koksa karanfil

Değil unutulur şey değil

Çaresiz geliyor aklıma.

Ağulu Mantar

Yağmur bir adım ötemizde

Kabarmış ağulu mantar

Sessizliktir ateşin yanındaki kütük

Suyun ışık değmiş kabuğu

Sen tane tanesin sevgilim

Denizim ben batık aşklarla dolu

Telgrafhane

Uyumayacaksın

Memleketinin hali

Seni seslerle uyandıracak

Oturup yazacaksın

Çünkü sen artık o sen değilsin

Sen şimdi ıssız bir telgrafhane gibisin

Durmadan sesler alacak

Sesler vereceksin

Uyuyamayacaksın

Düzelmeden memleketin hali

Düzelmeden dünyanın hali

Gözüne uyku giremez ki…

Uyumayacaksın

Bir sis çanı gibi gecenin içinde

Ta gün ışıyıncaya kadar

Vakur metin sade

Çalacaksın.

Alaturka

Çık benim şair tabiatım, çık orta yere

Fakir güzelinden söyle

Hasret ateşinden çal

Çal, söyle benim derdimi sevdalı sesinle.

Hep bilinen şarkılar gibi olsun

Hani, dil-i biçâreden

Sun da içsin yâr elinden

Hani bilinen şarkılardan olsun.

Yeni sözler arama nafile

Derdim yeni olsa anlarım

Gel, hazırından söyle bu akşam

Üzme yetişir, üzme firakınla harabım.

Sonunda ah çekeriz derinden

Kim anlayacak sahiden olduğunu

Sen söyle yalnız

Zülfündedir baht-ı siyâhım bestesini

Dede’den.

Çok güzel şey

Yaşamak güzel şey doğrusu

Üstelik hava da güzelse

Hele gücün kuvvetin yerindeyse

Elin ekmek tutmuşsa bir de

Hele tertemizse gönlün

Hele kar gibiyse alnın

Yani kendinden korkmuyorsan

Kimseden korkmuyorsan dünyada

Dostuna güveniyorsan

İyi günler bekliyorsan hele

İyi günlere inanıyorsan

Üstelik hava da güzelse

Yaşamak güzel şey

Çok güzel şey doğrusu.

Her Gece Böyle Değilim

Benim de öyle akşamlarım vardır.

Kapıdan girince anama sarıldığım,

Çocuklara karamela ve çekirdek getirdiğim,

Meyhaneye uğramadan çakır keyif,

Düşmanım yok,

Gündeliğim cebimde,

Küfretmeden

Öyle tasasız döndüğüm akşamlar..

Benim de öyle akşamlarım vardır.

Her gece böyle değilim.

Yalan

Ben güzel günlerin şairiyim

Saadetten alıyorum ilhamımı

Kızlara çeyizlerinden bahsediyorum

Mahpuslara affı umumiden…

Çocuklara müjdeler veriyorum

Babası cephede kalan çocuklara…

Fakat güç oluyor bu işler

Güç oluyor yalan söylemek…

Sevincin Yarısı

Kuşlar yağmur yağdırır da

Yağmur güneşi vururdu ya

Ben sana gelirdim

Sevincin yarısı ağzımda

Zambağa birikir sabahlar

Ovalar atlara binerdi

Kulesine koşuşunca deniz

Cebimde geceden yıldızlar

Arılarla ballarla kanımda

Yüreğim avuç olurdu da

Sonra çeşme de olurdu ya

Mutsuz dönüşler ayında

Ben sana gelirdim

MELİH CEVDET ANDAY SÖZLERİ

“Maviyi anlarsın. Denizi anlarsın. Mavi denizi zor anlarsın.”

“Unutmayı bir hatırlasam!”

“Bir hasret taşır içinde, sarılsan geçecek konuşsan gülecek.”

“Bugün de gönlümüzce geçmediyse gün, suçun yarısı bizim, yarısı günün.”

“Ey ten ne buldun dünyada!”

“Yaşamak güzel şey doğrusu. Üstelik havada güzelse. Hele gücün kuvvetinde yerindeyse. Elin ekmek tutmuşsa birde. Hele tertemizse gönlün. Hele kar gibiyse alnın. Yaşamak güzel şey. Çok güzel şey doğrusu.”

“Oysa ne çok geçmiş var, ne çok zaman. Ne çok gelecek, ne az zaman.”

“İnsanın düşünenleri olmalı, merak edenleri. Hesapsız, kitapsız değer verenleri. Uzakta olunca özleyenleri. Sesini duyunca sevinenleri olmalı.”

“Küçük bir inanç yeter bana.”

“Küçük bir andır sonsuzluk. Ben doğmadan önceki mevsim, sevincim benim, kutsanmış sevincim.”

“Evrenin neresindeyim ben. Taşları kaldırsalar bulurlar mı?”

“Kadınla erkek arasındaki o sahte nezaket kırılsa, her şey konuşulur artık.”

“Bu gece başımı alıp gideceğim, yağmurun bittiği yere. Orayı çocukluğumdan beri merak ediyorum.”

“Ey cesaret! Hep dolu tut bardağımı. Sevgi ve umut birdir. Yalnızlık ve cesaret bir.”

“Gözlerimden çıkıyorsun sokağa mavi mavi…”

“Ey haksızlığın ve yalanların düşmanı aklım. Ve ey kalbimdeki sonsuz aşk. İkinize güveniyorum.”

“Yüreğim avuç olurdu da. Sonra çeşme de olurdu ya. Mutsuz dönüşler ayında. Ben sana gelirdim.”

“Sevdiğim çiçek adları gibi. Sevdiğim sokak adları gibi. Bütün sevdiklerimin adları gibi geliyor aklıma.”

“Aşk, bir çabanın sonucu olamaz, başımıza gelir ancak.”

“Eksik bırakacağım şiirimi. Onu sen tamamla.”

“Yaşamamak isterdim seni.”

“Ne yanıma dokunsam sevda.”