Melih Enes Uygun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Melih Enes Uygun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Melih Enes Uygun kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Melih Enes Uygun ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Melih Enes Uygun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Melih Enes Uygun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Melih Enes Uygun adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Melih Enes Uygun Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Melih Enes Uygun 29 Eylül 2001 tarihinde Aydin şehrinde doğmuştur. 1,98 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Melih Enes Uygun Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini miya sports yapmaktadır. Melih Enes Uygun, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gümüşhanespor futbol takımında oynamaktadır. Gümüşhanespor takımına 24 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Melih Enes Uygun'nin Gümüşhanespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Melih Enes Uygun Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/melih.uygun35/

Melih Enes Uygunboyu ve yaşı kaç

Melih Enes Uygun Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Melih Enes Uygun isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Melih Enes Uygun Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Melih Enes Uygun futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Ekim 2018 yılında Bilinmiyor

28 Ağu 2019 yılında BB Bodrum Alt

4 Ağu 2020 yılında Bodrumspor

8 Eylül 2021 yılında Antalyaspor

30 Haziran 2022 yılında Bodrumspor

24 Ağu 2022 yılında Gümüşhanespor

30 Haziran 2023 yılında Bodrumspor

Melih Enes Uygun kimdir

Melih Enes Uygun Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Melih Enes Uygun şuan Gümüşhanespor takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Melih Enes Uygun nereli

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