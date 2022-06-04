Melih Gökçek, Abdülhamid'i hedef alan Merdan Yanardağ'ın ateşini söndürdü! "Sen hangilerinin torunusun?"

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek, sosyal medya hesabından yaptığı çarpıcı açıklamalarla gündem yaratmaya devam ediyor. Son olarak Atatürk'ü Kabe üzerine oturarak çizen öğrenciye gösterdiği tepkiyle çok konuşulan Gökçek, bu defa Sultan Abdülhamid'i hedef gösteren gazeteci Merdan Yanardağ'a ateş püskürdü.

"SEN HANGİLERİNİN TORUNUSUN?"

Melih Gökçek, Merdan Yanardağ'ın Abdülhamid'i hedef aldığı konuşmasından kesit paylaşarak "Merdan yanardağ tamam bizim atamız Sultan Abdulhamid Han… Benim tarihim gerçek kahramanlardan oluşuyor diyorsun… Abdulhami dHan’ı indirmeye giden bir yahudi, bir ermeni, bir rum vardı… Sen hangilerinin torunusun? Yiğitçe açıkla bilelim" ifadeleriyle ünkü gazeteciye ateş püskürdü.