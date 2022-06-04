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Melih Gökçek, Abdülhamid'i hedef alan Merdan Yanardağ'ın ateşini söndürdü! "Sen hangilerinin torunusun?"

Melih Gökçek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Merdan Yanardağ'a ateş püskürdü. Abdülhamid'i hedef alan Yanardağ'a Gökçek "Sen hangilerinin torunusun?" şeklinde soru da yöneltti.

Melih Gökçek, Abdülhamid'i hedef alan Merdan Yanardağ'ın ateşini söndürdü! "Sen hangilerinin torunusun?"

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek, sosyal medya hesabından yaptığı çarpıcı açıklamalarla gündem yaratmaya devam ediyor. Son olarak Atatürk'ü Kabe üzerine oturarak çizen öğrenciye gösterdiği tepkiyle çok konuşulan Gökçek, bu defa Sultan Abdülhamid'i hedef gösteren gazeteci Merdan Yanardağ'a ateş püskürdü.

Melih Gökçek, Abdülhamid'i hedef alan Merdan Yanardağ'ın ateşini söndürdü! Sen hangilerinin torunusun?

"SEN HANGİLERİNİN TORUNUSUN?"

Melih Gökçek, Merdan Yanardağ'ın Abdülhamid'i hedef aldığı konuşmasından kesit paylaşarak "Merdan yanardağ tamam bizim atamız Sultan Abdulhamid Han… Benim tarihim gerçek kahramanlardan oluşuyor diyorsun… Abdulhami dHan’ı indirmeye giden bir yahudi, bir ermeni, bir rum vardı… Sen hangilerinin torunusun? Yiğitçe açıkla bilelim" ifadeleriyle ünkü gazeteciye ateş püskürdü.

Melih Gökçek, Abdülhamid'i hedef alan Merdan Yanardağ'ın ateşini söndürdü! Sen hangilerinin torunusun?

Melih Gökçek, Abdülhamid'i hedef alan Merdan Yanardağ'ın ateşini söndürdü! Sen hangilerinin torunusun?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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