Melih Gökçek ayrıntıyı yakaladı! Kazakistan protestosunda kullanılan slogan ile CHP'nin sloganı aynı çıktı!

Geçtiğimiz günlerde akaryakıt zammını protesto ederek, ülkeyi savaş alanına çeviren Kazakistanlı vatandaşların kullandığı "Geliyor gelmekte olan" sloganının, Türkiye'de CHP tarafından da kullanılması Melih Gökçek'in dikkatinden kaçmadı. Takipçileriyle bu konudaki ayrıntıyı ve benzerliği paylaşan Gökçek, "Kazakistan’daki ayaklanmanın arkasında yatan 'Uyan Kazakistan' hareketinin sloganı sizi şok edecek… “Geliyor gelmekte olan” Peki bu sloganı türkiye’de kim kullanıyor? Kılıçdaroğlu. Kazakistan da darbeyi yapanlar ise FETÖ ağırlıklı" ifadelerine yer verdi.

GEZİ PARKI İLE BAĞDAŞTIRILMIŞTI

Kazakistan'da meydana gelen ayaklanma, akaryakıttaki zam ile birlikte alevlenerek ülkeyi savaş alanına çevirmişti. Yaşanan isyan, 2013 yılında İstanbul'da meydana gelen Gezi Parkı olaylarıyla bağdaştırıldı. Öte yandan bazı gazetecilerin Kazakistan'ı örnek alıp, Gezi Parkı hayali kurarak halkı sokaklara davet etmesi de dikkatlerden kaçmadı, çok sayıda eleştiri aldı.

Kazakistan protestosunda yer alan isimlerin, ağırlıklı olarak FETÖ yandaşları olduğu ortaya çıktı.

SÜLEYMAN SOYLU, KILIÇDAROĞLU'NDAN İTİRAF İSTEMİŞTİ

Geçtiğimiz gün bir canlı yayın programına konuk olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz darbe girişimi öncesi, FETÖ ile diş muayenesinde bir araya gelerek "yurtta sulh cihanda sulh" sloganını konuştuğunu ileri sürmüş, CHP liderinden itiraf istemişti.

Her iki olayda da CHP ile ortak kesişime giren sloganlara, Melih Gökçek sosyal medya hesabında dikkat çekti.