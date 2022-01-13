2022 İstanbul Okan Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 204712446Melih Gökçek ayrıntıyı yakaladı! Kazakistan protestosunda kullanılan slogan ile CHP'nin sloganı aynı çıktı!Star TV Annemizi Saklarken 6. bölüm full, tek parça izle | Annemizi Saklarken son bölüm Youtube izleMerkür Retro'su ne zaman başlayacak ve bitecek 2022? Merkür Retro'sunun tarihleri ve burçlara etkisiTürksat 4a frekans 2022 otomatik arama nasıl yapılır? Güncelleme nasıl yapılır?Ziraat Mühendisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Maaşları, İş İlanlarıMenakıp ne demek, TDK'ya göre Menakıp kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?2022 İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 203511514Ahmet Dursun'un boşandığı eşi Asena Demirbağ'dan ağır sözler! Resmen adamlığına laf etti!Kardeşlerim Kaan kimdir? Eren Ören kimdir? Nereli, kaç yaşında?
İstanbul2 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Melih Gökçek ayrıntıyı yakaladı! Kazakistan protestosunda kullanılan slogan ile CHP'nin sloganı aynı çıktı!

Melih Gökçek ayrıntıyı yakaladı! Kazakistan protestosunda kullanılan slogan ile CHP'nin sloganı aynı çıktı!

Kazakistan'da meydana gelen isyanda "Geliyor gelmekte olan" sloganının CHP'de de kullanılmasına dikkat çeken Melih Gökçek, ayrıntıyı takipçilerine aktardı.

Geçtiğimiz günlerde akaryakıt zammını protesto ederek, ülkeyi savaş alanına çeviren Kazakistanlı vatandaşların kullandığı "Geliyor gelmekte olan" sloganının, Türkiye'de CHP tarafından da kullanılması Melih Gökçek'in dikkatinden kaçmadı. Takipçileriyle bu konudaki ayrıntıyı ve benzerliği paylaşan Gökçek, "Kazakistan’daki ayaklanmanın arkasında yatan 'Uyan Kazakistan' hareketinin sloganı sizi şok edecek… “Geliyor gelmekte olan” Peki bu sloganı türkiye’de kim kullanıyor? Kılıçdaroğlu. Kazakistan da darbeyi yapanlar ise FETÖ ağırlıklı" ifadelerine yer verdi.

Melih Gökçek ayrıntıyı yakaladı! Kazakistan protestosunda kullanılan slogan ile CHP'nin sloganı aynı çıktı!

GEZİ PARKI İLE BAĞDAŞTIRILMIŞTI

Kazakistan'da meydana gelen ayaklanma, akaryakıttaki zam ile birlikte alevlenerek ülkeyi savaş alanına çevirmişti. Yaşanan isyan, 2013 yılında İstanbul'da meydana gelen Gezi Parkı olaylarıyla bağdaştırıldı. Öte yandan bazı gazetecilerin Kazakistan'ı örnek alıp, Gezi Parkı hayali kurarak halkı sokaklara davet etmesi de dikkatlerden kaçmadı, çok sayıda eleştiri aldı. 

Kazakistan protestosunda yer alan isimlerin, ağırlıklı olarak FETÖ yandaşları olduğu ortaya çıktı.

Melih Gökçek ayrıntıyı yakaladı! Kazakistan protestosunda kullanılan slogan ile CHP'nin sloganı aynı çıktı!

SÜLEYMAN SOYLU, KILIÇDAROĞLU'NDAN İTİRAF İSTEMİŞTİ

Geçtiğimiz gün bir canlı yayın programına konuk olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kılıçdaroğlu'nun  15 Temmuz darbe girişimi öncesi, FETÖ ile diş muayenesinde bir araya gelerek "yurtta sulh cihanda sulh" sloganını konuştuğunu ileri sürmüş, CHP liderinden itiraf istemişti.

Her iki olayda da CHP ile ortak kesişime giren sloganlara, Melih Gökçek sosyal medya hesabında dikkat çekti.

Melih Gökçek ayrıntıyı yakaladı! Kazakistan protestosunda kullanılan slogan ile CHP'nin sloganı aynı çıktı!

 

Büşra Mercimek
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT