Melih Gökçek, "Bu haber sonrası ortalık birbirine girecek" dedi, Pandora'nın kutusunu açtı! İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'nun...

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, geçtiğimiz akşam Twitter hesabından yeni bir gündem yaratarak, CHP içerisinde yaşanan gerginlikleri anlattı. Paylaşım maddelerine başlamadan hemen evvel CHP'li seçmenleri uyaran Gökçek, "CHP’liler toplaşın… Üst düzey, alt düzey birbirinize haber verin… Bu haber sonrası ortalık birbirine girecek" ifadelerini kullandı. Hemen ardından madde madde, Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında yaşanan gerginlik ve hırslı rekabeti anlatarak, okurlarını şaşkına çevirdi.

"CHP'DE İÇ SAVAŞ ÜST DÜZEYDE"

Melih Gökçek'in, dokuz maddeden oluşan paylaşımının ilk satırlarına "CHP'de iç savaş en üst düzeyde. Duyduklarınızla şok olacaksınız. Adaylar birbirlerinin dibini oymak için ellerinden geleni yapıyorlar. Kılıçdaroğlu; “Belediye başkanlarını aday yapamayız. Çünkü İstanbul ve Ankara’da meclis üye sayımız az” deyince, Ekrem hemen karşı atağa geçti." ifadeleriyle başladı. Ekrem İmamoğlu'nun, Kılıçdaroğlu'na hırslanarak, Anadolu Belediyeler Birliği Başkanı Fethi Yaşar'ı görevlendirdiğini ve Anadolu illerinde kendisinin övdürdüğünü iddia eden Melih Gökçek, "Ekrem hemen bir organizasyona başladı. Bülent Tezcan, Haluk Koç, Tekin Binğöl ve Fethi Yaşar ile işbirliğine gitti. Fethi Yaşar, Anadolu Belediyeler Birliği Başkanı. Ekrem önce Fethi Yaşar’ı ziyaret etti ve Fethi Yaşar’ı görevlendirerek Anadolu'ya gönderdi." ifadelerini kullanan ikinci maddesini de okurlarına sundu.

O esnada Ekrem İmamoğlu'nun, Ankara'da bir ilçe belediye başkanıyla baş başa bir araya gelerek konuştuklarını belirten Gökçek, "Düşünün Belediye Başkanları toplantısı Kayseri’de. Ekrem uçağa atlayıp Kayseri’den İstanbul’a dönmüyor. Ankara’da bir ilçe belediye başkanını ziyaret ediyor. Bütün detayları tek tek baş başa konuşuyorlar." diyerek, üçüncü maddesini tamamladı.

"ANADOLU, ALEVİ BİR CUMHURBAŞKANINA OY VERMEZ"

Ekrem İmamoğlu'nun, Anadolu'ya gitmesi için görevlendirdiği Fethi Yaşar'ın, gittiği yerlerde Kılıçdaroğlu'nun başkanlık yapamayacağını, Ekrem İmamoğlu devrinin geldiğini anlattığını iddia eden Gökçek, "Fethi Yaşar, Ekrem İmamoğlu’ndan aldığı talimatla Anadolu gezisine Marmara’dan başladı. Ve il il, ilçe ilçe dolaştı. Bir taraftan cumhurbaşkanlığı için Ekrem’in kulisini yaparken, diğer taraftan Kılıçdaroğlu’nun neden başkan olamayacağını gittiği bütün başkanlara anlattı. Fethi Yaşar, Anadolu dönüşünde genel merkezde propagandaya başlayarak “Anadolu Ekrem’i istiyor. Bende Kılıçdaroğlu’nu çok seviyorum ama, Anadolu alevi bir cumhurbaşkanına oy vermez diyorlar. Ayrıca İYİ Partililer de istemiyor. Meral hanım, 'Ben Kılıçdaroğlu ile seçime gitmem' diyor.” diyerek, parti içerisinde bulunanları da doldurdu." ifadelerine yer verdi.

Bu ayrımcı düşünceye oldukça sinirlenen Kılıçdaroğlu ekibi ve alevi vatandaşlar, duruma tepki gösterdi. Gökçek, madde madde sıraladığı yazısında, "Bütün teşkilatlarda Ekremciler masum bir tenkit adı altında bu propagandayı yaklaşık bir aydır acayip yayıyorlar. Ama bu propaganda Kılıçdaroğlu ve alevi vatandaşları ayağa kaldırdı. Kılıçdaroğlu, ekibi ve alevi vatandaşlarımız buna inanılmaz bir tepki göstermeye başladı. Karşı argüman; “Bu kadar yıldır Genel Başkanlık yaptı da, Cumhurbaşkanlığı mı yapamayacak”. Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi toplanarak yeni stratejilerini tespit etti; Kılıçdaroğlu kesin aday. İlk turda her halükarda CHP ve HDP oylarıyla ikinci oyu alan kişi olarak Erdoğan karşısında ikinci tura kalır." ifadelerine yer verdi.

"KILIÇDAROĞLU'NUN SON ŞANSI"

Melih Gökçek, Kılıçdaroğlu'nun seçimlerde adaylığını ortaya koyacağını iddia ederek, "İkinci turda İYİ , DEVA , Gelecek partileri çaresiz tıpış tıpış gelip oy verecek. Kılıçdaroğlu ya Cumhurbaşkanı olacak ya da yüzde 48 oy ile çok güçlü bir Genel Başkan olacak. Zaten 1948 doğumlu Kılıçdaroğlu'nun bu son şansı. Kılıçdaroğlu taraftarları ortalığı yıkarız da bırakmayız modunda.. Bakalım ne olacak? Ekrem’in İngiliz elçisiyle, Kılıçdaroğlu’na haber vermeden kış kıyamette bir araya gelmesi boşuna değil. Gerçi son kulis haberlerinde Kılıçdaroğlu’nun bu yemekten haberi olduğu kulisi de yaygın." ifadelerini kullandı.