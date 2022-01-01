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  3. Melih Gökçek canlı yayında Mansur Yavaş'a verdi veriştirdi! "Beceriksiz, kabiliyetsiz!"

Melih Gökçek canlı yayında Mansur Yavaş'a verdi veriştirdi! "Beceriksiz, kabiliyetsiz!"

Beyaz TV ekranlarına konuk olan Melih Gökçek, Ankara için durum değerlendirmesi yaptığı esnada, Büyükşehir Belediyesi'nin hatalarını söyleyerek, Mansur Yavaş'ı eleştirdi.

Melih Gökçek canlı yayında Mansur Yavaş'a verdi veriştirdi! "Beceriksiz, kabiliyetsiz!"

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Beyaz TV'de Melissa Bağcı'nın sunduğu Akılda Kalsın programına konuk oldu. Canlı yayında Türkiye için birçok önemli hususa dikkat çeken Gökçek, son olarak eski Belediye Başkanlığı görevini yaptığı Ankara'nın durumuna ilişkin eleştiride bulundu. Mansur Yavaş'ı eleştiren Gökçek, Ankara'da suların dahi azaldığına dikkat çekti.

Melih Gökçek canlı yayında Mansur Yavaş'a verdi veriştirdi! Beceriksiz, kabiliyetsiz!

"BECERİKSİZ, KABİLİYETSİZ BUNLAR"

Ankara'nın CHP eline geçtiği andan itibaren oldukça gerilediğini belirten Melih Gökçek, ''Ankara'da su bitti. 85 günlük su kaldı. Ankara'nın havasını temizledim tamamen benden sonra tamamen değiştirdiler, trafiği felç ettiler beceriksiz, kabiliyetsiz bunlar" ifadelerini kullandı.

Melih Gökçek canlı yayında Mansur Yavaş'a verdi veriştirdi! Beceriksiz, kabiliyetsiz!

"TERÖRİSTLERE YER AÇIYORLAR"

Ankara'da inşaatların teker teker durdurulduğunu belirten ve belediye binalarına personel alımı yapmaktan çok işçi çıkarıldığını belirten Gökçek, "İnşaatlar durdu tek yapılmamasının sebebi Yavaş yönetimi.. Personeli işe almak yerine işten atıyor. Teröristlere yer açıyorlar." dedi.

Melih Gökçek canlı yayında Mansur Yavaş'a verdi veriştirdi! Beceriksiz, kabiliyetsiz!

Büşra Mercimek
Eğitim Editörü
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