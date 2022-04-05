Melih Gökçek, Cemal Enginyurt'a laflarıyla Will Smith tokadı attı! "Allahsız dediğine şimdi..."

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabından iktidar karşıtı paylaşımlar yaparak gündeme dair yeni başlıklar oluşturmaya devam ediyor. Son olarak MHP'den ihraç edilmesinin ardından Demokrat Parti'ye geçen Cemal Enginyurt'un Canan Kaftancıoğlu'na ilişkin açıklamasını paylaşan Gökçek, "Dün Allahsız dediğine bugün hanım diyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"DEMOKRAT PARTİ'YE GEÇİNCE..."

İbrahim Melih Gökçek, "Fırıldak" olarak adlandırdığı Cemal Enginyurt için, "Tvnet’te rüzgar gülünü acayip benzetmişler. Önce allahsız dediği Canan’a Demokrat Parti'ye geçtikten sonra sayın demeye başlamış… bide kendisine fırıldak denince çok bozuluyor…" ifadelerini kullandı.