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Melih Gökçek, çok konuşulan Stephen Hawking videosuna gelen eleştirilere ateş püskürdü! "Siz ateist misiniz dingirikler?"

Melih Gökçek'in, geçtiğimiz günlerde yayımladığı Stephen Hawking videosu sosyal medyayı sallamıştı. Gelen tepkiler üzerine Gökçek yeni bir mesaj yayımladı.

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, geçtiğimiz günlerde paylaştığı Stephen Hawking videosuyla sosyal medyanın nabzını tutmuştu. Gökçek'in paylaşımında, Hawking'in bal mumu ile sohbet ettiği “Nasılsın? Nasıl öbür taraf? Rabbimi inkâr ediyordun değil mi. Bak ölüm hepimize hak. Bak susmuş duruyorsun. Ya… Kendini çok büyük zannediyordun ne oldu? Girdin toprağın altına. Şimdi hesabı rabbime veriyorsun. Hadi bakalım." ifadelerini kullandığı görülmüştü. Sosyal medyada çoğu kesimin alay ettiği görüntülere, Melih Gökçek'ten yanıt gecikmedi.

Melih Gökçek, çok konuşulan Stephen Hawking videosuna gelen eleştirilere ateş püskürdü! Siz ateist misiniz dingirikler?

"SİZ ATEİST MİSİNİZ DİNGİRİKLER?"

Sosyal medyada gündem yaratan video, vatandaş tarafından alay konusu olmuştu. Gökçek, kendisine gelen yanıtlara sessiz kalmadı. Yayımladığı yeni mesajında, "Aşağıdaki tweetim ateistlerin çok ağrına gitti… Ahiretten bahsedilmesi onları kudurttu… İyi de belediyede ki troller niye kudurdu anlayamadım." ifadelerine yer veren Gökçek, "Siz ateist misiniz dingirikler, hadi bir daha kudurun" şeklinde not düştü.

Melih Gökçek, çok konuşulan Stephen Hawking videosuna gelen eleştirilere ateş püskürdü! Siz ateist misiniz dingirikler?

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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