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  3. Melih Gökçek, Hz. Adem'e "Aptal" diyen Serdar Kuzuloğlu'na fena patladı! "Kim bu aptal? Bizim kutsalımıza aptal diyenin ben ...."

Melih Gökçek, Hz. Adem'e "Aptal" diyen Serdar Kuzuloğlu'na fena patladı! "Kim bu aptal? Bizim kutsalımıza aptal diyenin ben ...."

Hz. Adem için "aptal ve salak" hakaretlerinde bulunan Serdar Kuzuloğlu'na, Melih Gökçek'ten "Kim bu aptal?" sorusu geldi.

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, ülkenin gündemine oturan Serdar Kuzuloğlu'nun çirkin konferans konuşmasını paylaşarak, "Kim bu aptal? Bizim kutsalımıza aptal diyenin ben..." ifadelerini kullandı. Sosyal medya platformlarında gündem olan isme tepki gösteren Gökçek, Serdar Kuzuloğlu gibi insanların konuşmasına kanunla sınırlama getirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Melih Gökçek, Hz. Adem'e Aptal diyen Serdar Kuzuloğlu'na fena patladı! Kim bu aptal? Bizim kutsalımıza aptal diyenin ben ....

"KİM BU APTAL?"

Kuzuloğlu'nun çirkin ifadelerine sinirlenen Gökçek, tepkisini sosyal medya hesabında gösterdi. Teknoloji yazarının görüntüsünü paylaşan eski Belediye Başkanı, "Kim bu aptal? Böyle aptalların konuşmasına kanunla sınırlama getirilmeli… Bizim kutsallarımıza aptal diyenin ben….." ifadelerine yer verdi.

Melih Gökçek, Hz. Adem'e Aptal diyen Serdar Kuzuloğlu'na fena patladı! Kim bu aptal? Bizim kutsalımıza aptal diyenin ben ....Melih Gökçek, Hz. Adem'e Aptal diyen Serdar Kuzuloğlu'na fena patladı! Kim bu aptal? Bizim kutsalımıza aptal diyenin ben ....

 

Büşra Mercimek
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