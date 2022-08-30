Melih Gökçek'ten çarpıcı iddia! İBB çalışanları belediyenin yakıtını hortumluyor!

Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşım yaptı. Gökçek'in paylaştığı videoda, İBB'ye ait araçlardan başka araçlara yakıt doldurulduğu görüldü. Söz konusu paylaşım, görenlerin tepkisini çekti.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek, CHP'li Istanbul Büyükşehir Belediyesi hakkında paylaşım yaptı.

"İSTANBUL SOYULMAYA DEVAM"

Melih Gökçek'in paylaştığı videoda İBB'ye ait bir aracın yakıt deposundan başka bir araca yakıt doldurulduğu görüldü. Gökçek söz konusu paylaşımda, "İstanbul küçüğünden büyüğüne soyulmaya devam... Hem de açıktan çekinmeden" ifadelerini kullandı. Gökçek'in paylaşımı sonrası vatandaşların İBB'ye tepki gösterdiği görüldü.

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