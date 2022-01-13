Melih Gökçek, Maske Kimsin Sen jürisi Doğu Demirkol'u yerin dibine soktu! "Ulan dingirik, dilin tutulsun inşallah!"

Sosyal medya hesabında oldukça aktif olan Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, komedyen Doğu Demirkol'un "Allah diyen aslan" esprisine fena halde sinirlendi. Maske Kimsin Sen adlı programda jüri üyesi olan Demirkol'u hedef alan Gökçek, "Tez zamanda Allah senin layığını versin…Dilin tutulsun inşaallah" ifadelerini kullandı.

"ULAN DİNGİRİK..."

FOX TV ekranlarında seyirciyle buluşan Maske Kimsin Sen programı, izleyiciyi ikiye bölmüş, RTÜK'ten ise uyarı almıştı. Bahsi geçen programın jüri üyesi Doğu Demirkol ise Melih Gökçek tarafından uyarıldı. Bir stand-up gösterisinde annesinin kendisiyle paylaştığı gönderilerle dalga geçen Demirkol, video içeriğinde Allah diyen aslan, Allah yazısı yazan ağaç gibi unsurların yer aldığını söyleyerek seyirciyi kahkahaya boğmuştu.

O gösteriden bir kesit paylaşan Gökçek ise, "Ulan dingirik dalga geçecek başka şey bulamadın mı? Tez zamanda Allah senin layığını versin…Dilin tutulsun inşallah" ifadelerine yer vererek, Demirkol'u eleştiri yağmuruna tuttu.