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Melih Gökçek, Maske Kimsin Sen jürisi Doğu Demirkol'u yerin dibine soktu! "Ulan dingirik, dilin tutulsun inşallah!"

Melih Gökçek, sosyal medya hesabından Maske Kimsin Sen jürisi Doğu Demirkol'a verdi veriştirdi. Demirkol'un "Allah diyen aslan" esprisine sinirlenen Gökçek, "Ulan dingirik, dalga geçecek başka bir şey bulamadın mı?" yorumunda bulundu.

Sosyal medya hesabında oldukça aktif olan Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, komedyen Doğu Demirkol'un "Allah diyen aslan" esprisine fena halde sinirlendi. Maske Kimsin Sen adlı programda jüri üyesi olan Demirkol'u hedef alan Gökçek, "Tez zamanda Allah senin layığını versin…Dilin tutulsun inşaallah" ifadelerini kullandı.

Melih Gökçek, Maske Kimsin Sen jürisi Doğu Demirkol'u yerin dibine soktu! Ulan dingirik, dilin tutulsun inşallah!

"ULAN DİNGİRİK..."

FOX TV ekranlarında seyirciyle buluşan Maske Kimsin Sen programı, izleyiciyi ikiye bölmüş, RTÜK'ten ise uyarı almıştı. Bahsi geçen programın jüri üyesi Doğu Demirkol ise Melih Gökçek tarafından uyarıldı. Bir stand-up gösterisinde annesinin kendisiyle paylaştığı gönderilerle dalga geçen Demirkol, video içeriğinde Allah diyen aslan, Allah yazısı yazan ağaç gibi unsurların yer aldığını söyleyerek seyirciyi kahkahaya boğmuştu.

Melih Gökçek, Maske Kimsin Sen jürisi Doğu Demirkol'u yerin dibine soktu! Ulan dingirik, dilin tutulsun inşallah!

O gösteriden bir kesit paylaşan Gökçek ise, "Ulan dingirik dalga geçecek başka şey bulamadın mı? Tez zamanda Allah senin layığını versin…Dilin tutulsun inşallah" ifadelerine yer vererek, Demirkol'u eleştiri yağmuruna tuttu.

Melih Gökçek, Maske Kimsin Sen jürisi Doğu Demirkol'u yerin dibine soktu! Ulan dingirik, dilin tutulsun inşallah!

 

Büşra Mercimek
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