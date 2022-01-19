Melih Gökçek, "Parlamento'da HDP'nin olması çok önemli" diyen CHP'nin aklını aldı! "Polislerimiz mi PKK'lı olacak?"

Ankara eski Belediye Başkanı Melih Gökçek, CHP'nin HDP'ye verdiği desteği eleştirdi. Sosyal medyada, yeni gündem oluşturan açıklamalarıyla dikkat çeken Gökçek, bu defa CHP'nin HDP sevdasını deşifre ederek, bir video paylaştı. Görüntülerde, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Parlamento'da HDP'nin olması çok önemli" sözlerine Gökçek, "Artık aleni söylemeye başladılar" dedi.

"POLİSLERİMİZ Mİ PKK'LI OLACAK?"

İbrahim Melih Gökçek, HDP'nin parlamentoda ısrarla var olması gerektiğine dikkat çeken CHP'li isimlere soru yöneltti. Gökçek paylaşımında, "Artık aleni söylemeye başladılar… Cevap arayan soru şu? Millet ittifakı iktidar olursa; polislerimiz mi PKK’lı olacak? Hakim/savcılarımız mı PKK'lı olacak? Askerlerimiz mi PKK'lı olacak? Hadi CHP cevap ver…" ifadelerine yer verdi.

SEMRA GÜZEL OLAYI

Terörist Volkan Bora ile fotoğrafları ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında terör örgütü üyeliği suçlamasıyla hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığından TBMM'ye iletilmek üzere Cumhurbaşkanlığına gönderilmişti.

Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylanan fezleke daha sonra TBMM'ye yollandı. Burada Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan karma komisyonda ele alınıp TBMM Genel Kurulu'nda da kabul edilirse Güzel'in yargılanmasının önü açılacak. Yargılama sonunda ise Güzel hakkında hüküm kesinleşirse bu karar Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda okunacak ve Güzel'in milletvekilliği düşürülecek.