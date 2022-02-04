Melih Gökçek, Samsun'da Atatürk heykeli nöbetinde olanlara seslendi! "İşiniz gücünüz şov"

Geçtiğimiz gün Samsun'da yaşanan tatsız olay ülkeyi ayağa kaldırdı. İki şüpheli, Samsun'un simgesi haline gelmiş Atatürk Anıtı'nın ayaklarına halat bağlayarak çekmeye çalıştı. Görüntüleri izleyenler meydana dökülerek, Atatürk heykelinin önünde nöbet tutmaya başladı. Şüpheliler tutuklanırken, suç makinesi oldukları da ortaya çıktı. Yaşanan olayların ardından Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten açıklama geldi. Gökçek, iki zanlının suç makinesi olduğunu belirterek tepkisini gösterdi, bununla birlikte nöbette olan vatandaşları da uyardı.

"İŞİNİZ GÜCÜNÜZ ŞOV"

Melih Gökçek sosyal medya hesabında yayımladığı gönderide, "Samsun valisi ismail çataklı atatürk heykeline saldıran iki kişi hakkında bilgi verdi… adamlar uyuşturucu dahil suç makinası… sarhoş… bence kesinlikle bunlar kiralık provakatör… halâ atatürk heykeli etrafında neyin nöbetini bekliyorsunuz? İşiniz gücünüz şov." ifadelerini kullandı.