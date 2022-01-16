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Melih Gökçek, 'Millet İttifakı'nın adayı kim olur?' sorusuna kahkaha atarak yanıt verdi: 'Benim favorim Kılıçdaroğlu'

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, TV 100 canlı yayınında Pınar Işık Ardor'un sorularını yanıtladı. Gökçek, Ardor'un 'Millet İtifakı'nın adayı kim olur?' sorusuna kahkaha atarak 'Benim favorim Kılıçdaroğlu' yanıtını verdi.

Melih Gökçek, 'Millet İttifakı'nın adayı kim olur?' sorusuna kahkaha atarak yanıt verdi: 'Benim favorim Kılıçdaroğlu'

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek canlı yayınlanan bir televizyon programına konuk oldu. Pınar Işık Ardor'un sorularını yanıtlayan Melih Gökçek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Millet İttifakı'nın adayı kim olur, sizin tahmininiz nedir?" sorusuna "Birbirlerini yiyorlar bilmem ki" yanıtını veren Melih Gökçek, Pınar Işık Ardor'un soru yinelemesi üzerine "Benim favorim Kılıçdaroğlu" yanıtı vererek kahkaha attı.

MELİH GÖKÇEK SİYASETE GERİ DÖNECEK Mİ?

Ardor'un "Siyasete dönecek misiniz?" sorusuna "Kim bilir, Allah ne kadar ömür verecek. Allah ne gösterecek? Bilmem ki" yanıtını veren Gökçek, konuya ilişkin yöneltilen başka bir soruda daha net konuştu.

Melih Gökçek siyasete geri dönecek mi? Canlı yayında yanıtladı

Pınar Işık Ardor, Melih Gökçek'in yanıtı üzerine "Siyasete geri dönmeyi arzu ediyor musunuz?" diye sordu. Melih Gökçek bunun üzerine şu açıklamayı yaptı:

"Benim hayatım siyaset. Ben şu anda da siyaset yapıyorum. Naçizane Twitter'da gündemi belirliyorum."

AK PARTİ'YE KIRGINLIĞI VAR MI?

Programın ilerleyen vakitlerinde Pınar Işık Ardor, Melih Gökçek'e AK Parti'ye kırgınlığı olup olmadığını sordu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kırgınlığı olmadığını vurgulayan Melih Gökçek, partinin içerisinden bazı kişilere kırgınlığı olduğunu söyledi.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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