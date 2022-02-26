Melih Gökçek, ünlü Fizikçi Stephen Hawking'in balmumu heykeliyle sohbet etti: Nasıl öbür taraf? Rabbimi inkâr ediyordun değil mi?

Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Melih Gökçek ünlü fizikçi Stephan Hawking'in balmumu heykelini ziyaret ettiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Balmumu heykeliyle konuşan Melih Gökçek'in kullandığı sözler sosyal medyada gündem oldu.

"BİR ŞEYLER SORDUM GIKI ÇIKMADI"

Melih Gökçek, paylaşımında, "Stephen Hawking geçici olarak tebdil-i mekân yapıp Türkiye'ye gelmiş, kendisine bir şeyler sordum… Gıkı çıkmadı…" ifadelerini kullandı.

"ŞİMDİ RABBİME HESAP VERİYORSUN DİMİ"

Gökçek, Hawking'in balmumu heykeline şunları söyledi:

"Nasılsın? Nasıl öbür taraf? Rabbimi inkâr ediyordun değil mi? Bak ölüm hepimize hak. Bak susmuş duruyorsun. Yaa... Kendini çok büyük zannediyordun ne oldu? Girdin toprağın altına. Şimdi hesabı rabbime veriyorsun dimi? Hadi bakalım"

STEPHEN HAWKİNG

GEÇİCİ OLARAK

TEBDİL-İ MEKÂN YAPIP TÜRKİYE YE GELMİŞ, KENDİSİNE BİRŞEYLER SORDUM…



GIKI ÇIKMADI… pic.twitter.com/T8FpokVf2P — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) February 25, 2022

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