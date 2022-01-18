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  3. Melih Gökçek yine haklı çıktı! "Belli ki Kılıçdaroğlu ve Akşener söz vermiş" demişti! HDP'li Buldan'a öz güven geldi! "Kısaca HDP kazanacak!"

Melih Gökçek yine haklı çıktı! "Belli ki Kılıçdaroğlu ve Akşener söz vermiş" demişti! HDP'li Buldan'a öz güven geldi! "Kısaca HDP kazanacak!"

Melih Gökçek, Pervin Buldan'ın açıklamalarını, "Belli ki Kılıçdaroğlu ve Akşener söz vermiş" cümlesiyle değerlendirmiş, HDP'li Buldan'ın öz güven kaynağını Millet İttifakı'na bağlamıştı. Partisinin toplantısında konuşan Buldan, "Kısaca HDP kazanacak" mesajıyla, Gökçek'i haklı çıkardı.

Melih Gökçek yine haklı çıktı! "Belli ki Kılıçdaroğlu ve Akşener söz vermiş" demişti! HDP'li Buldan'a öz güven geldi! "Kısaca HDP kazanacak!"

Melih Gökçek, "Ülkeyi yönetmeye adayız" diyen HDP'li Buldan'ı hedef alarak, "Belli ki Kılıçdaroğlu ve Akşener söz vermişti" demiş, Buldan'ın bu denli öz güvenli konuşmasını sebep sonuç ilişkisine bağlamıştı. Konuşmalarında HDP'ye olan güvenini her defasında ortaya çıkaran Buldan, çoğu sosyal medya kullanıcısının "Bu özgüven nereden geliyor?" sorularını beraberinde getirdi.

Melih Gökçek yine haklı çıktı! "Belli ki Kılıçdaroğlu ve Akşener söz vermiş" demişti! HDP'li Buldan'ın öz güven kaynağı belli oldu! "Kısaca HDP kazanacak!"

"KISACASI HDP KAZANACAK"

Genel Başkan Selahattin Demirtaş ve birçok vekilinin "terör propagandası" suçuyla hapis yattığı HDP'de, adaletin ve sevginin daima var olacağına dikkat çeken Pervin Buldan, "Adaletten, barıştan ve demokrasiden yana olan büyük vicdanlar yazacaktır. Kısacası HDP yazacaktır!" ifadelerini kullandı. Buldan'ın HDP'ye olan güveni, Melih Gökçek'in "Belli ki Kılıçdaroğlu ve Akşener söz vermiş" cümlelerini akıllara getirdi.

Melih Gökçek yine haklı çıktı! "Belli ki Kılıçdaroğlu ve Akşener söz vermiş" demişti! HDP'li Buldan'ın öz güven kaynağı belli oldu! "Kısaca HDP kazanacak!"Melih Gökçek yine haklı çıktı! "Belli ki Kılıçdaroğlu ve Akşener söz vermiş" demişti! HDP'li Buldan'ın öz güven kaynağı belli oldu! "Kısaca HDP kazanacak!"

Büşra Mercimek
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