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Melih Gökçek'in acı günü! Kayınvalidesi hayatını kaybetti!

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabından kayınvalidesinin vefat ettiği haberini yayınladı. Gökçek, taziye için arayıp soran herkese teşekkür etti.

Melih Gökçek'in acı günü! Kayınvalidesi hayatını kaybetti!

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, eşi Nevin Gökçek'in annesini kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından paylaşan Gökçek, eşi Nevin Gökçek'in ricasını aktardı. Gökçek'in kayınvalidesi, 107 yaşında hayatını kaybetti.

Melih Gökçek'in acı günü! Kayınvalidesi hayatını kaybetti!

"İYİLİK MELEĞİYDİ"

Melih Gökçek, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Kayınvalidem, ikinci anam, melek gibi kadın 107 yaşında hakkın rahmetine kavuştu. Mekân'ı cennet olsun. Fatma Anamıza, Peygamberimize (S.A.V) komşu olsun inşallah. Akçakoca bir meleğini, bir iyilik abidesini kaybetti. İffet abidesiydi, gönüllerin sultanıydı. Nur içinde yat" ifadelerine yer verdi.

EŞİ NEVİN GÖKÇEK'İN İSTEĞİNİ DE SÖYLEDİ

Gökçek, "Arayan, mesaj çeken, tweet atarak başsağlığı dileyen tüm dostlara ailecek şükranlarımızı sunuyoruz. Nevin, bizi seven tüm dostlarımızdan annesinin ruhuna 1000'er Kelime-i tevhid rica eder" dedi.

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