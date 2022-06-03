Melih Gökçek'ten Atatürk'ü Kabe'nin üzerine oturtan öğrenciye tepki! "Süprüntü kadın..."

Ankara eski Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek, sosyal medya hesabını aktif kullanan siyasiler arasında yer alıyor. Gündeme ilişkin önemli olaylar hakkında yorumda bulunan Gökçek, bu defa sosyal medyanın en çok konuştuğu Atatürk ve Kabe fotoğrafına tepki gösterdi. Skandal kareyi hazırlayan kız öğrenciye ise ateş püskürdü.

"SÜPRÜNTÜ KADIN"

İbrahim Melih Gökçek, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda açtı ağzını yumdu gözünü. Gökçek, "Bu dinimize hakaret eden adi varlık, derhal cezalandırılmalı… demokrasinin islâma ve onun değerlerine hakaret olamayacağını öğrenmeli… süprüntü kadın derhal adaletin önüne çıkartılıp en ağır ceza derhal verilmeli…" ifadelerine yer verdi.