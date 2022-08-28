Melih Gökçek'ten CHP'lilere çok ağır soru! "Hadi cevap verin CHP'liler, İnönü döneminde genelev yapılan camiler..."

Eski Ankara Büyük Şehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek, Ahmet Şimşirgil'in İsmet İnönü döneminde yapılan faaliyetleri anlattığı videosundan bir kesit paylaşarak CHP'lilere sert çıktı.

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Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, resmi Twitter hesabından Türk tarihçi ve akademisyen Ahmet Şimşirgil'in İsmet İnönü döneminde camilerin kapatılarak farklı amaçlarla kullanılmak üzere kiralandığını ifade eden videosundan bir kesiti yayınlayarak CHP'lilere çıkıştı! Gökçek paylaşımında, "Hadi cevap verin CHP'liler... Ahmet Şimşirgil İsmet İnönü döneminde kiraya verilen ve kiradayken içinde balıkçılık, ticaret, fuhuş yapılan 543 camiyi TBMM tutanaklarından belgelerle anlatıyor." ifadelerine yer verdi.

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