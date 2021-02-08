Melih Gökçek'ten çok konuşulacak iddia: 17 CHP'li vekil Muharrem İnce'nin partisine geçecek

CHP'den ayrılarak Memleket Hareketini başlatan ve daha sonra bu hareketi partileştirmeye karar veren Eski CHP Yalova Milletvekili ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, bugün gerçekleştirdiği basın toplantısıyla partisinden ayrılma gerekçelerini açıkladı. Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan İnce, CHP'den istifa eden 3 milletvekilinin kendi partisine katılacağını açıklamış, bu vekillerin hareketin partileşmesi için çalıştıklarını ifade etmişti.

CHP'de Muharrem İnce depremi depremi yaşanırken Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek'ten çok çarpıcı bir açıklama geldi. Gökçek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda," Muharrem ince CHP'den istifa etti. Hayırlı bir başlangıç... Ayrılma gerekçeleri aşağıda. Başarılar... 17 mv İnce'nin partisine geçecekmiş... İyi rakam..." ifadelerini kullandı.

MUHARREM İNCE CHP’DEN İSTİFA ETTİ...

HAYIRLI BİR BAŞLANGIÇ...

AYRILMA GEREKÇELERİ AŞAĞIDA⤵️



BAŞARILAR...

17 MV İNCE’NİN PARTİSİNE GEÇECEKMİŞ...İYİ RAKAM.. pic.twitter.com/CYzTbwHwPf — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) February 8, 2021

Muharrem İnce'den istifa açıklaması: CHP ile yollarımı ayırıyorum!