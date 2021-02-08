Survivor 2021 ödül oyununu kim kazandı? 8 Şubat PazartesiMaraşlı 5. bölüm canlı izle | Maraşlı son bölüm Atv canlı izleÇılgın sayısal loto sonuçları 8 Şubat 2021 Pazartesi | Sonuç sorgulama ekranı On Numara çekiliş sonuçları 8 Şubat 2021 (MPİ)Sefirin Kızı 39. bölüm canlı izle | Sefirin Kızı son bölüm Star TV canlı izleÇukur 115. bölüm canlı izle | Çukur son bölüm Show TV canlı izleYasak Elma 97. bölüm canlı izle | Yasak Elma son bölüm FOX TV canlı izleMuğla'da uçurumdan düşen 7 aylık hamile kadın için flaş iddia: Eşi 400 bin lira için aşağı attı!Giresunspor - Bursaspor maçı CANLI İZLE | TRT SPOR CANLI YAYINGratis Sevgililer Günü İndirimleri 2021 neler var? | Gratis Sevgililer Günü İndirimleri ne zaman?
İstanbul18 °C
  1. HABERLER
  2. SİYASET
  3. Melih Gökçek'ten çok konuşulacak iddia: 17 CHP'li vekil Muharrem İnce'nin partisine geçecek

Melih Gökçek'ten çok konuşulacak iddia: 17 CHP'li vekil Muharrem İnce'nin partisine geçecek

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, CHP'deki 17 Milletvekilinin partisinden ayrılarak Muharrrem İnce'nin kuracağı partiye geçeceğini iddia etti.

Melih Gökçek'ten çok konuşulacak iddia: 17 CHP'li vekil Muharrem İnce'nin partisine geçecek

CHP'den ayrılarak Memleket Hareketini başlatan ve daha sonra bu hareketi partileştirmeye karar veren Eski CHP Yalova Milletvekili ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, bugün gerçekleştirdiği basın toplantısıyla partisinden ayrılma gerekçelerini açıkladı. Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan İnce, CHP'den istifa eden 3 milletvekilinin kendi partisine katılacağını açıklamış, bu vekillerin hareketin partileşmesi için çalıştıklarını ifade etmişti. 

CHP'de Muharrem İnce depremi depremi yaşanırken Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek'ten çok çarpıcı bir açıklama geldi. Gökçek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda," Muharrem ince CHP'den istifa etti. Hayırlı bir başlangıç... Ayrılma gerekçeleri aşağıda. Başarılar... 17 mv İnce'nin partisine geçecekmiş... İyi rakam..." ifadelerini kullandı.

 

 

Muharrem İnce'den istifa açıklaması: CHP ile yollarımı ayırıyorum!Muharrem İnce'den istifa açıklaması: CHP ile yollarımı ayırıyorum!

 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT