Melih Gökçek'ten, Ekrem İmamoğlu'na hukuk dersi! Ne yapması gerektiğini tek tek anlattı! "Bunun hukuk danışmanları yok mu?"

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabı üzerinden Ekrem İmamoğlu'na hukuk dersi verdi. İmamoğlu'nun suya zam talebini reddeden meclis üyelerine "Yaptığınız suçtur, hesap vereceksiniz" ifadelerini kullanmasına Gökçek'ten, "Bu kadar bilgisizlik... Hayret, bunun hukuk danışmanı yok mu?" yanıtı geldi. Paylaşımında İmamoğlu'na ne yapması gerektiğini anlatan Gökçek, takipçilerini kahkahaya boğdu.

"YAZIK SENİN HUKUK BİLGİNE"

İBB yönetiminin su fiyatlarına % 175'e varan zam talebinin AK Parti ve MHP'li meclis üyelerince reddedilmesi üzerine küplere binen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bu konuda mahkemede hesap vereceksiniz" şeklinde konuşunca, Melih Gökçek duruma el attı.

İmamoğlu'nun hukuk bilgisinin olmadığına dikkat çeken Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı, "Hayret… bu kadar bilgisizlik… bunun hukuk danışmanları yok mu? O zaman belediye meclisinin reddetme iradesi yok… yazık senin hukuk bilgine… belediye meclis kararları idari yargı denetimine tabidir. Gider iptal ettirirsin. Meclis konuyu yeniden görüşür. Yeni bir karar verir" ifadelerini kullanarak, İBB Başkanı'na ne yapması gerektiğini tek tek anlattı.