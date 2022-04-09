Melih Gökçek'ten Ekrem İmamoğlu'na yeni heykel tavsiyesi! "Domuz heykeli yap, Canan çok mutlu olur, ailecek domuz yiyorlar"

Ankara eski Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla yeni bir gündem oluşturmaya devam ediyor. Muhalefet karşıtı yazılarıyla dikkat çeken Gökçek, bu defa CHP'li belediyelerin heykellerini tiye aldı. "Eskişehir belediye başkanı eşek heykeli yaptı nam saldı" diyen Gökçek, Ekrem İmamoğlu'na da tavsiyede bulundu.

"DOMUZ HEYKELİ YAP"

Melih Gökçek, Ekrem İmamoğlu'na "Bence sen de domuz heykeli yap… hatta sürü halinde… avrupa’ya nam salarsın… Ayrıca Canan da çok mutlu olur… Biliyorsun ailece bir yemekte 1/4 domuz yiyorlar…" diyerek, Canan Kaftancıoğlu'na da gönderme yaptı.