Melih Gökçek'ten, Gülşen'e ağır sözler! "Bu ahlaksız kadını tanımıyordum, videoyu izleyince öğrendim"

Melih Gökçek, sosyal medya hesabından Gülşen'e tepki gösterdiği paylaşımında "Bu ahlaksız kadını tanımıyordum, videoyu izleyince öğrendim" ifadelerine yer verdi.

Büşra Mercimek
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Melih Gökçek'ten, Gülşen'e ağır sözler! "Bu ahlaksız kadını tanımıyordum, videoyu izleyince öğrendim"

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabını aktif bir biçimde kullanmaya devam ediyor. Gündeme dair çarpıcı yorumlarıyla dikkat çeken Gökçek, bu defa imam hatiplililer için "Sapık" ifadelerini kullanan şarkıcı Gülşen'e tepki gösterdi. Ünlü sanatçıyı daha önce tanımadığını söyleyen Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı, "Bu ahlaksız kadını tanımıyordum, videoyu izleyince öğrendim" ifadelerini kullandı.

Melih Gökçek'ten, Gülşen'e ağır sözler! Bu ahlaksız kadını tanımıyordum, videoyu izleyince öğrendim

"BU AHLAKSIZI TANIMIYORDUM"

Melih Gökçek, tepki gösterdiği paylaşımında, "Ahlaksız kadını tanımıyordum. Adını biraz önce videoyu seyredince öğrendim. Bilgilerine google’dan baktım. “azur” isimli bir çocuğu varmış (çocuğuna İbranice isim koymuş). Sapık sensin kadın. Herkesi kendin mi sanıyorsun ahlaksız. Bir daha ağzına imam hatip tabirini alma." ifadelerine yer verdi.

Melih Gökçek'ten, Gülşen'e ağır sözler! Bu ahlaksız kadını tanımıyordum, videoyu izleyince öğrendim

Melih Gökçek'ten, Gülşen'e ağır sözler! Bu ahlaksız kadını tanımıyordum, videoyu izleyince öğrendim

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