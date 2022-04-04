Melih Gökçek'ten ibretlik CHP paylaşımı! "Burayı b.. da götürse yine..."

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek, sosyal medya hesabında gündeme dair paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Yaklaşık 4 buçuk milyon takipçiye seslenen Gökçek, bu defa CHP'li bir vatandaşın sokak röportajı esnasında söylediklerini paylaştı. Bahsi geçen görüntülerde muhabirin "İzmir'i b.. götürse yine CHP'ye mi oy vereceksiniz?" sorusuna vatandaşın verdiği cevap şaşırttı.

"ZİHNİYET DEĞİŞMEZ"

Görüntülerde, muhabirin yönelttiği soruya "İzmir'i b.. götürse de yine CHP'ye veriyoruz. Biz öyleyiz valla. Kaldırım yapıyorlar bir şeyler yapıyorlar yol söküyorlar yine CHP'ye veriyoruz bu zihniyet değişmez. İsterse başımıza eşek gelsin yine CHP'ye veriyoruz." şeklinde yanıt veren vatandaş izleyenleri şaşkına çevirdi.

"ÇOK ACI BE"

Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Melih Gökçek, "CHP’li vatandaştan itiraf… Çok acı be… İbretlik itiraf… İzlemelisiniz… Yoruma açık bıraktım… Niye mi? CHP’liler bu CHP’li arkadaşa ne diyecek gerçekten çok merak ettim…" ifadelerine yer verdi.