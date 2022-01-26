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  3. Melih Gökçek'ten, İmamoğlu ve Yavaş'a destek çıkan Kılıçdaroğlu'na "kurnaz" yakıştırması! "Kar sayesinde ikisinden de kurtuldun, sevinçten uçuyorsun!"

Melih Gökçek'ten, İmamoğlu ve Yavaş'a destek çıkan Kılıçdaroğlu'na "kurnaz" yakıştırması! "Kar sayesinde ikisinden de kurtuldun, sevinçten uçuyorsun!"

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Kılıçdaroğlu'nun "koltuk sevdası"nı bir kez daha gözler önüne serdi. Yaşanan belediyecilik felaketinin ardından, İmamoğlu ve Yavaş'a destek çıkan Kılıçdaroğlu'na Gökçek, "Artık ikisi de aday olamaz, kar sayesinde ikisinden de kurtuldun, sevinçten uçuyorsun!" dedi.

Melih Gökçek'ten, İmamoğlu ve Yavaş'a destek çıkan Kılıçdaroğlu'na "kurnaz" yakıştırması! "Kar sayesinde ikisinden de kurtuldun, sevinçten uçuyorsun!"

Yaşanan kar mağduriyeti ardından, CHP Belediye Başkanları'na destek çıkan Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'i keyiflendirdi. CHP liderinin Yavaş ve İmamoğlu'na destek çıkan mesajında "Halk belediyeciliği yapmaya devam edin" sözlerine yer vermesi, koltuk sevdasını bir kez daha gözler önüne sermesi, Gökçek'in "Ben seni bilmem mi? Ağzın kulaklarına varıyor" cümlelerini de beraberinde getirdi.

Melih Gökçek'ten, İmamoğlu ve Yavaş'a destek çıkan Kılıçdaroğlu'na kurnaz yakıştırması! Kar sayesinde ikisinden de kurtuldun, sevinçten uçuyorsun!

AYRINTIYI YAKALADI, KOLTUK SEVDASI "PES" DEDİRTTİ

Kemal Kılıçdaroğlu, yaşanan kar mağduriyeti ardından belediyelerde görevli olan başkanlara seslenerek, "Devlet imkanlarını belediye başkanlarımızı karalamak için kullananlar, sanayiye 3 gün elektrik veremiyor. Ülke 10 milyarlarca dolar zararda. Çünkü öncelikleri karalama! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, siz halk belediyeciliği yapmaya devam edin; gerisi boş, " ifadelerine yer verdi. 

Melih Gökçek'ten, İmamoğlu ve Yavaş'a destek çıkan Kılıçdaroğlu'na kurnaz yakıştırması! Kar sayesinde ikisinden de kurtuldun, sevinçten uçuyorsun!

Kılıçdaroğlu'nun bu ifadelerine, Melih Gökçek, "Sevgili Kılıçdaroğlu bırak bu İzmir ayaklarını lütfen, bir kar da Mansur’dan da Ekrem’den de kurtuldun… Artık ikisi de aday maday olamazlar Allah’ın izniyle… Sevinçten uçuyorsun. Ben seni bilmem mi? Ağzın kulaklarına varıyor. Nacizane bu konuda bana ciddi borçlusun…" yanıtını verdi.

Melih Gökçek'ten, İmamoğlu ve Yavaş'a destek çıkan Kılıçdaroğlu'na kurnaz yakıştırması! Kar sayesinde ikisinden de kurtuldun, sevinçten uçuyorsun!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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