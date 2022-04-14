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Melih Gökçek'ten İmamoğlu'na ağabey tavsiyesi! "Öyle kendini gaza getirmeyeceksin Ekrem, bu sana ders olsun"

Melih Gökçek, Ekrem İmamoğlu'na açılan 250 bin TL'lik tazminat davasına ilişkin İBB Başkanı'na tavsiyede bulundu. "Öyle kendini gaza getirmeyeceksin Ekrem, bu sana ders olsun" diyen Gökçek, Bakan Karaismailoğlu'nu desteklediğini gözler önüne serdi.

Melih Gökçek'ten İmamoğlu'na ağabey tavsiyesi! "Öyle kendini gaza getirmeyeceksin Ekrem, bu sana ders olsun"

Melih Gökçek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tartışmasında safını belli etti. Karaismailoğlu'nun İBB Başkanı'na açtığı 250 bin TL'lik davayı haklı bulan Gökçek, İmamoğlu'na tavsiyede bulununca, takipçilerinden "Ağabey tavsiyesi vermişsiniz" yorumları da beraberinde geldi.

Melih Gökçek'ten İmamoğlu'na ağabey tavsiyesi! Öyle kendini gaza getirmeyeceksin Ekrem, bu sana ders olsun

"EKREM, BU SANA DERS OLSUN"

Ekrem İmamoğlu'nun, Adil Karaismailoğlu'na tehdit savurduğu görüntüleri paylaşan Gökçek, "Arkadaş kıvranmaya başladı. Öyle atmaca yok. Ekrem İmamoğlu’nun konuşmasına dikkat edin. Nerdeyse ağlayacak. Öyle kendini gaza getirmeyeceksin Ekrem…Bu sana ders olsun" ifadelerini kullandı.

Melih Gökçek'ten İmamoğlu'na ağabey tavsiyesi! Öyle kendini gaza getirmeyeceksin Ekrem, bu sana ders olsun

Melih Gökçek'ten İmamoğlu'na ağabey tavsiyesi! Öyle kendini gaza getirmeyeceksin Ekrem, bu sana ders olsun

Bölge Gündem Editör Ekibi
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