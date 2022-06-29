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Melih Gökçek'ten "Jelibon rezervi"ne ilişkin ilk açıklama! "Demek ki trollenebiliyorum"

Melih Gökçek, "Adıyaman'da arama çalışması yapılan iki kuyuda 6 milyar dolarlık Jelibon rezervlerine rastlandı" paylaşımını, gerçek sanarak televizyon kanalında müjde vermek istedi. Sosyal medyanın gündemine oturan olay sonrası eski ABB Başkanı'ndan "Demek ki trollenebiliyorum" açıklaması geldi.

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, geçtiğimiz akşam Ankara Masası ekranlarına konuk oldu. Burada gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Gökçek, "Jelibon rezervi" meselesiyle sosyal medyanın diline düştü. Gökçek “Adana’da 2 yüksek kaliteli Petrol bulduk. Rezerv değeri yaklaşık 1 milyar Dolar olarak hesaplanmıştır. Aynı sahada 8 tane daha sondaj kuyusu açarak 10 kuyuda çalışmalarımızı sürdürmek istiyoruz” açıklaması sonrası, sosyal medya hesabından trollendiğinin bilgisini de verdi.

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JELİBON REZERVİ

 Melih Gökçek televizyon programında jelibon rezervinin bulunduğunu iddia ederek, "Bugün gazetede okudum. Ne anlama geldiğini de bilmiyorum. İtiraf edeyim. Araştıracağım ki bileyim. Onun adı var. Çocuklar yer ya. Jelibon. Jelibon bulunmuş. Ne demek jelibon, bilmiyorum. Yer altında 6 milyar dolarlık jelibon bulunmuş. Bu ne anlama gelmiyor bilmiyorum. Bugünkü medyaya bakın. Fake değil. Resmi bir şey. Arka arkaya bulunuyor. Sayın Cumhurbaşkanı, yeni açıkladı dikkat ediyorsanız. Adana’dan sonra yeni bir şey daha açıkladı. Hemen Polatlı’nın arka tarafında.” ifadelerine yer verdi. Gündeme bomba gibi düşen açıklamaları alay olan Gökçek'ten, yayın sonrası ilk açıklama geldi.

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DEMEK Kİ TROLLENEBİLİYORUM

Melih Gökçek, daha sonra sosyal medya hesabından, “Ankara masasında bir arkadaşımın gönderdiği bir haber üzerine, bugün Eskişehir’de yeraltında bulunan ‘Nadir toprak elementi’ üzerine konuşurken, ‘İçinde jelibon diye bir maddeymiş, ne olduğunu bilmiyorum’ diye bir konuşma yaptım. Ne kadar solcu varsa aklınca alaya başlamış. 

Açıkça ne olduğunu bilmiyorum dememe rağmen, mal bulmuş mağribi gibi saldırmaya başlamışlar. 

Demek ki trollenebiliyorum. Demek ki bundan sonra daha dikkatli olmam lazım.”  ifadelerine yer vererek, trollendiğini açıkladı.

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Bölge Gündem Editör Ekibi
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