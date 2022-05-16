Melih Gökçek'ten, Kemal Kılıçdaroğlu'na bomba gönderme, bu laf kavgada bile söylenmez! "Köpeğin teki havlayıp..."

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabını aktif kullanan siyasiler arasında yer alıyor. Twitter hesabından kendisini takip eden 4 milyon takipçisiyle her gün yeni bir bilgi paylaşan Gökçek, gündeme yön vermeye devam ediyor. Son olarak, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yaptığı göndermeyle olay olan Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı "Kavgada bile söylenmez" yorumlarını beraberinde getirdi.

"KÖPEĞİN TEKİ HAVLAYIP DURUYORMUŞ..."

Melih Gökçek, geçtiğimiz günler CHP il binasının önünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle 500 bin TL tazminat ödeyecek olan Kılıçdaroğlu'na, "Köpeğin teki havlayıp duruyormuş. Köpeğe sormuşlar, "Kime havlıyorsun?" Köpek cevap vermiş "Kurda havlıyorum" İyi de demişler "Neden titriyorsun" Köpek cevap vermiş "Korkudan" ifadelerinin yer aldığı gönderiyle gönderme yaptı.