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  3. Melih Gökçek'ten, milli sporcu İrem Yaman'a tepki! "Aslında sana nankörlük ödülü vermek lazım!"

Melih Gökçek'ten, milli sporcu İrem Yaman'a tepki! "Aslında sana nankörlük ödülü vermek lazım!"

Melih Gökçek, İYİ Parti'ye katılan milli sporcu İrem Yaman'ı hedef aldı. Yaman'a "Sana nankörlük ödülü vermek lazım" diyen Gökçek, tepkisini sosyal medya hesabından ifade etti.

Melih Gökçek'ten, milli sporcu İrem Yaman'a tepki! "Aslında sana nankörlük ödülü vermek lazım!"

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Katıldığı televizyon programlarındaki açıklamaları ve ön görüleriyle dikkat çeken Gökçek, bu defa geçtiğimiz günlerde İYİ Parti bünyesine katılan milli sporcu İrem Yaman'a verdi veriştirdi. Katılım töreninde “Kendi ülkemde insan olarak değer görememekten” ifadelerini kullanan Yaman'a, Gökçek'ten sert tepki geldi.

Melih Gökçek'ten, milli sporcu İrem Yaman'a tepki! Aslında sana nankörlük ödülü vermek lazım!

"SANA NANKÖRLÜK ÖDÜLÜ VERMEK LAZIM"

Geçtiğimiz yıl tekvando kariyerini sonlandırdığını açıklayan İrem Yaman, "Benim uğradığım bu haksızlığa başka kadın sporcuların uğramaması için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullanmıştı.

Melih Gökçek'ten, milli sporcu İrem Yaman'a tepki! Aslında sana nankörlük ödülü vermek lazım!

Milli sporcunun sözlerine tepkisi kalamayan ABB eski başkanı Melih Gökçek, "Çıkmış, “Kendi ülkemde insan olarak değer görememekten” diye konuşuyor. Yüzüne gözüne dursun İrem. Bugün bu derecelerin varsa, bunu Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkeye kazandırdığı tesis ve antrenörlere verdiği imkânlar sayesinde kazandın… İrem aslında sana “nankörlük ödülü” vermek lazım."

Melih Gökçek'ten, milli sporcu İrem Yaman'a tepki! Aslında sana nankörlük ödülü vermek lazım!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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