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  3. Melih Gökçek ortalığı karıştıdı! Kılıçdaroğlu ve Akşener hakkında öyle bir iddiada bulundu ki!

Melih Gökçek ortalığı karıştıdı! Kılıçdaroğlu ve Akşener hakkında öyle bir iddiada bulundu ki!

Melih Gökçek dakikalar önce Twitter hesabında yaptığı paylaşımla herkesi merakta bıraktı.. Akşam 19:00'da Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener hakkında delilleriyle konuşacağını belirten Gökçek, " Ülkede hukuk varsa Kılıçdaroğlu ve Akşener'in siyasi hayatı bitti" yazısını paylaştı.

Melih Gökçek ortalığı karıştıdı! Kılıçdaroğlu ve Akşener hakkında öyle bir iddiada bulundu ki!

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, her paylaşımıyla olay yaratmaya devam ediyor.. Dakikalar önce Twitter hesabında yaptığı paylaşımda " Türkiye'de hukuk varsa Kılıçdaroğlu ve Akşener'in siyasi hayatı bitti. Var mı iddiaya giren?" yazılı fotoğrafı " Akşam 19.00'da  delilleriyle açıklıyorum" notuyla paylaştı.

Melih Gökçek'ten ortalığı karıştıdı! Kılıçdaroğlu ve Akşener hakkında öyle bir iddiada bulundu ki!

TAKİPÇİLERİNDEN TAM DESTEK GELDİ!

Twitterda yaklaşık 4 milyon takipçisi olan Gökçek'e takipçilerinden " Hangi kanaldayiz başkanım " "Bekliyoruz Değerli Başkanım" "Siz söylüyorsanız doğrudur başkanım inşallah" "Yürü başkanım kim tutar seni" gibi yanıtlar gelerek, Gökçek'e destek oldular. 

Melih Gökçek'in kşam 19.00'da yapacağı açıklama merakla bekleniyor.

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