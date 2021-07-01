Melih Gökçek ortalığı karıştıdı! Kılıçdaroğlu ve Akşener hakkında öyle bir iddiada bulundu ki!

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, her paylaşımıyla olay yaratmaya devam ediyor.. Dakikalar önce Twitter hesabında yaptığı paylaşımda " Türkiye'de hukuk varsa Kılıçdaroğlu ve Akşener'in siyasi hayatı bitti. Var mı iddiaya giren?" yazılı fotoğrafı " Akşam 19.00'da delilleriyle açıklıyorum" notuyla paylaştı.

TAKİPÇİLERİNDEN TAM DESTEK GELDİ!

Twitterda yaklaşık 4 milyon takipçisi olan Gökçek'e takipçilerinden " Hangi kanaldayiz başkanım " "Bekliyoruz Değerli Başkanım" "Siz söylüyorsanız doğrudur başkanım inşallah" "Yürü başkanım kim tutar seni" gibi yanıtlar gelerek, Gökçek'e destek oldular.

Melih Gökçek'in kşam 19.00'da yapacağı açıklama merakla bekleniyor.