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Melih Gökçek'ten Tarkan yorumu! "Şarkıyı beğendim, iktidara değil, İmamoğlu'na yazılmış"

Melih Gökçek, tepki çeken Tarkan şarkısını, iktidara değil, İmamoğlu'na yakıştırdı. "Güzel bir şarkı olmuş" diyen Ankara eski Belediye Başkanı, "İktidara değil, İmamoğlu'na yazılmış" dedi.

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Tarkan'ın şarkısını en çok beğenen siyasilerden biri oldu. Geçtiğimiz günlerde çok tartışılan şarkıya klip de paylaşan Gökçek, şarkı sözlerini İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bağdaştırdı. Geçtiğimiz gün, Ankara Masası TV ile Radyo AvrasyaTürk’ün ortak yayın yaptığı programa katılan siyasetçi, "Şarkıyı beğendim, iktidara değil, İmamoğlu'na yazılmış" ifadelerini kullandı.

Melih Gökçek'ten Tarkan yorumu! Şarkıyı beğendim, iktidara değil, İmamoğlu'na yazılmış

"EKREM, TARKAN SENİ RESMEN HARCAMIŞ"

Sosyal medya hesabında oldukça aktif olan ve her paylaşımıyla yeni bir gündem yaratan Melih Gökçek, Tarkan'ın şarkısı çıktığı gibi klibini de hazırlamıştı. Geççek şarkısına İmamoğlu'nun başarısızlıklarından oluşturduğu görüntüleri derleyen Gökçek, "Ekrem, Tarkan resmen seni harcamış" yorumunda bulunmuştu.

Melih Gökçek'ten Tarkan yorumu! Şarkıyı beğendim, iktidara değil, İmamoğlu'na yazılmış

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Bölge Gündem Editör Ekibi
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