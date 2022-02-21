Melih Gökçek'ten Tarkan yorumu! "Şarkıyı beğendim, iktidara değil, İmamoğlu'na yazılmış"

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Tarkan'ın şarkısını en çok beğenen siyasilerden biri oldu. Geçtiğimiz günlerde çok tartışılan şarkıya klip de paylaşan Gökçek, şarkı sözlerini İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bağdaştırdı. Geçtiğimiz gün, Ankara Masası TV ile Radyo AvrasyaTürk’ün ortak yayın yaptığı programa katılan siyasetçi, "Şarkıyı beğendim, iktidara değil, İmamoğlu'na yazılmış" ifadelerini kullandı.

"EKREM, TARKAN SENİ RESMEN HARCAMIŞ"

Sosyal medya hesabında oldukça aktif olan ve her paylaşımıyla yeni bir gündem yaratan Melih Gökçek, Tarkan'ın şarkısı çıktığı gibi klibini de hazırlamıştı. Geççek şarkısına İmamoğlu'nun başarısızlıklarından oluşturduğu görüntüleri derleyen Gökçek, "Ekrem, Tarkan resmen seni harcamış" yorumunda bulunmuştu.

Savcı Sayan, Tarkan'a haddini bildirdi, bu defa acımadı! "Halkımız şıkıdım şıkıdım oynar ama..."

Gezi Parkı hayaline kapılan Ayşe Hür'den Tarkan'a destek! "Tarkan'ın, Dersim damadı olduğunu hatırlatayım"

Külotla gündem olan Gülşen'den, troll sözleriyle gündem olan Tarkan'a tam destek! "Bence de geççek"

AK Partili Alpay Özalan, ne Tarkan'a ne de muhalefete acıdı, verdi veriştirdi! "Umudu Tarkan olan muhalefet, kümes bile yönetemez"