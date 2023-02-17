Melih İbrahimoglu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Melih İbrahimoglu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Melih İbrahimoglu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Melih İbrahimoglu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Melih İbrahimoglu 17 Temmuz 2000 tarihinde Wien şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Türkiye,Avusturya uyrukludur.Gerçek adı da Melih İbrahimoğlu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Melih İbrahimoglu Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SBE Management AG yapmaktadır. Melih İbrahimoglu, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Admira Wacker Mödling futbol takımında oynamaktadır. FC Admira Wacker Mödling takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Melih İbrahimoglu'nin FC Admira Wacker Mödling ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Melih İbrahimoglu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

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http://www.instagram.com/m.ibrahimoglu27/

Melih İbrahimoglu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Melih İbrahimoglu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Melih İbrahimoglu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Melih İbrahimoglu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Şubat 2009 yılında Vienna Alt.

27 Eylül 2012 yılında Rapid Altyapı

1 Temmuz 2014 yılında AKA Rapid U15

1 Temmuz 2015 yılında AKA Rapid U16

1 Temmuz 2016 yılında AKA Rapid U18

1 Temmuz 2018 yılında Rapid Wien II

29 Eylül 2019 yılında Rapid Wien

29 Ocak 2021 yılında Heracles Almelo

1 Ocak 2023 yılında Admira Wacker

30 Haziran 2023 yılında Heracles Almelo

Melih İbrahimoglu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Melih İbrahimoglu şuan FC Admira Wacker Mödling takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Melih İbrahimoglu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SK Slovan HAC (2008-)

Türkiye U21 takımında 15 numaralı formasıyla 17 Kasım 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Avusturya U20 takımında 15 numaralı formasıyla 23 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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