Four Seasons Bosphorus'ta gerçekleştirilen nikah töreninde Melih Mahmutoğlu'nun, Damla Çakıroğlu ile hayatını birleştirmesi üzerine basketbolcunun eşi merak konusu oldu. Biz de haberimizde Melih Mahmutoğlu'nun eşi kimdir? Damla Çakıroğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtlarına yer verdik. İşte detaylar...

MELİH MAHMUTOĞLU'NUN EŞİ KİMDİR? DAMLA ÇAKIROĞLI KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Türk Telekom takımının eski koçu Merih Çakıroğlu'nun kızı olan Damla Çakıroğlu Türkiye 20 yaş altı kadın millî voleybol takımının da kaptanlığını yapmıştır.

TVF Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi (Türkiye Voleybol Federasyonu Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi'nden sonra, 2011-12 sezonunda, İBA TED Ankara Kolejliler takımına transfer olarak Türkiye Bayanlar Voleybol 1. Ligi'nde oynamaya başlayan Çakıroğlu 2015 Yazında Eczacıbaşı Vitraya, 2017 yazında Fenerbahçe'ye transfer olmuştur.

Damla Çakıroğlu, Melih Mahmutoğlu ile hayatını birleştirtmiştir. Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre, Four Seasons Bosphorus'ta gerçekleştirilen nikah töreninde çiftin şahitliklerini Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Beko'nun eski başantrenörü Zeljko Obradovic, Volkan Demirel, Eda Erdem Dündar ve Yağmur Erdaç yaptı.