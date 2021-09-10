Altın fiyatlarında oynak seyir sürüyor, yatırımcı şaşkın! İşte 10 Eylül 2021 Cuma serbest piyasa güncel altın fiyatları...Önce sahiplendi sonra doğum günü partisi yaptı10 Eylül 2021 A101 aktüel ürünler kataloğu | Haftanın yıldızlarını kaçırmayın!10 Eylül A101 aktüel ürünler kataloğu | Büyük ve küçük teknolojik ve ev aletlerinden, beyaz eşyalara, bahçe ekipmanlarından oyuncaklara en uygun fiyatlar A101'de!Melih Mahmutoğlu'nun eşi kimdir? Damla Çakıroğlu kimdir, nereli, kaç yaşında?Annesini öldüren zanlının son sözleri şok etti!Şilan Topal olayında uyanık polis detayı! Bir göz hareketi olayın seyrini değiştirdi! Detayları Müge Anlı paylaştıKartal Gölü yok olmak üzere11 yıllık eşinden boşanan Yeliz Yeşilmen'e, Deniz Akkaya'dan tartışma yaratacak sözler! "Boşanırken dayak da yesen..."Eski sevgilisi evinde ölü bulunmuştu! Yıldız futbolcuya mahkemeden rekor ceza geldi!
İstanbul21 °C
  1. HABERLER
  2. BİYOGRAFİ
  3. Melih Mahmutoğlu'nun eşi kimdir? Damla Çakıroğlu kimdir, nereli, kaç yaşında?

Melih Mahmutoğlu'nun eşi kimdir? Damla Çakıroğlu kimdir, nereli, kaç yaşında?

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı Kaptanı Melih Mahmutoğlu'nun voleybolcu Damla Çakıroğlu ile evlenmesi üzerine Melih Mahmutoğlu'nun eşi kimdir? Damla Çakıroğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? soruları merak edilmeye başlandı. Detaylar haberimizde...

Melih Mahmutoğlu'nun eşi kimdir? Damla Çakıroğlu kimdir, nereli, kaç yaşında?

Four Seasons Bosphorus'ta gerçekleştirilen nikah töreninde Melih Mahmutoğlu'nun, Damla Çakıroğlu ile hayatını birleştirmesi üzerine basketbolcunun eşi merak konusu oldu. Biz de haberimizde Melih Mahmutoğlu'nun eşi kimdir? Damla Çakıroğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtlarına yer verdik. İşte detaylar...

MELİH MAHMUTOĞLU'NUN EŞİ KİMDİR? DAMLA ÇAKIROĞLI KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Türk Telekom takımının eski koçu Merih Çakıroğlu'nun kızı olan Damla Çakıroğlu Türkiye 20 yaş altı kadın millî voleybol takımının da kaptanlığını yapmıştır.

TVF Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi (Türkiye Voleybol Federasyonu Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi'nden sonra, 2011-12 sezonunda, İBA TED Ankara Kolejliler takımına transfer olarak Türkiye Bayanlar Voleybol 1. Ligi'nde oynamaya başlayan Çakıroğlu 2015 Yazında Eczacıbaşı Vitraya, 2017 yazında Fenerbahçe'ye transfer olmuştur.

Melih Mahmutoğlu'nun eşi kimdir? Damla Çakıroğlu kimdir, nereli, kaç yaşında?

Damla Çakıroğlu, Melih Mahmutoğlu ile hayatını birleştirtmiştir. Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre, Four Seasons Bosphorus'ta gerçekleştirilen nikah töreninde çiftin şahitliklerini Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Beko'nun eski başantrenörü Zeljko Obradovic, Volkan Demirel, Eda Erdem Dündar ve Yağmur Erdaç yaptı.

Melih Mahmutoğlu'nun eşi kimdir? Damla Çakıroğlu kimdir, nereli, kaç yaşında?

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT