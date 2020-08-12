Melih Şendil kimdir? Kovuldu mu? Melih Şendil ne dedi?

Yayıncı kuruluş beIN SPORTS'ta görev yapan Melih Şendil, geçtiğimiz günlerde yaptığı cinsiyetçi açıklamalarla tepki toplamıştı. Real Madrid - Manchester City maçının ardından maç sonu programında, "Kadınlar futbolda olmamalı. Başkan olsam asla pembe forma yaptırmam" sözleri, Melih Şendil'i tepkilerin odağı haline getirmişti.

MELİH ŞENDİL KOVULDU MU?

Hürriyet'in geçtiği son dakika haberine göre, beIN SPORTS, tartışma konusu olan Melih Şendil ile yollarını ayırdı.

MELİH ŞENDİL KİMDİR?

2019 yılı itibariyle Bein Sports ekranlarında maç spikerliği yapan Melih Şendil, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’ni okurken mesleğe başlangıç yaptı. Şendil, üniversiteden hocası olan 17-18 yıllık TRT spikeri olan Rıfat Araz’ın tavsiyesi üzerine mesleğe başladığını ifade ediyor.

Üniversite 3. sınıftayken TRT’nin spor spikerliği için sınav açtığını ifade eden Melih Şendil, hocasının da onayını olarak başvuru yaptığını ve sınavı kazandığını belirtiyor. Şendil, 1992 yılından bu yana mesleğini sürdürüyor.

MELİH ŞENDİL NE DEMİŞTİ?

Melih Şendil, Real Madrid ile Manchester City'nin oynadığı karşılaşmada, Real Madrid'in pembe formasını eleştiride bulunarak, "Kadınlar futbolda olmamalı. Başkan olsam asla pembe forma yaptırmam" ifadelerini kullanmıştı.

Şendil, ayrıca futbolun yanı sıra basketbolun da erkek oyunu olduğunu savunarak, "Futbol o kadar ataerkil bir oyun ki mesela kadınlara voleybol oynamak çok yakışıyor ama benim şahsi düşüncem kadınlar futbolda olmamalı. Basketbol da bence erkek oyunu" diye konuşmuş ve kamuoyunda tepki görmüştü.