Somaspor'da forma giyen 27 yaşındaki futbolcu, 15 Ağustos Cuma günü geçirdiği trafik kazası sonucunda ağır yaralanmıştı. Hastanede tedavi altında olan Melih Vardar, verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Ölüm haberiyle Türk futbolunu yasa boğan Melih'in kim olduğu ve neden hayatını kaybettiği vatandaşlar tarafından aranmaya başladı. Peki, Melih Vardar kimdir? Kaç yaşında? Neden hayatını kaybetti? İşte detaylar...

MELİH VARDAR KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

2 Ağustos 1993 yılında İzmir'in Konak ilçesinde dünyaya gelen Melih Vardar, İzmir'in Urla ilçesinde Cuma gecesi sabaha karşı geçirdiği kazanın ardından ağır yaralı bir şekilde hastaneye kaldırılmıştı. Somaspor'lu futbolcu Melih Vardar, hastanede sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti. Genç futbolcunun ölüm haberi herkesi derinden yaraladı.

Futbola Urla Gençlik Spor altyapısında başladı ve daha sonra Bucaspor altyapısına geçti. 2008 yılında profesyonelliğe geçiş mukavelesi imzaladı fakat gene A2 takımında forma giydi. 2011 yılından itibaren as takım maç kadrosuna alınmaya başlandı. As takım için ilk resmî karşılaşmasına 10 Eylül 2011 tarihinde Kayseri Erciyesspor'a karşı oynanan 1. Lig karşılaşmasıbda çıktı.

8 kez millî takımlara çağrılan Melih Vardar, 2 kez Türkiye U-15 ve 4 kez de Türkiye U-16 forması olmak üzere toplam 4 kez millî formayı giydi.

MELİH VARDAR NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

Cuma gecesi sabaha karşı İzmir'in Urla ilçesinde geçirdiği trafik kazası ile ağır yaralanan Melih Vardar, hastaneye kaldırılmıştı. Bugün hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybeden Melih Vardar, Türk futbolunu yasa boğdu.