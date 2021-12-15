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  3. Meliha Nebigil kimdir? Nereli, kaç yaşında, neden öldü? İşte, Meliha Nebigül'ün biyografisi...

Meliha Nebigil kimdir? Nereli, kaç yaşında, neden öldü? İşte, Meliha Nebigül'ün biyografisi...

Türkiye'nin ilk pedagogu olan, Meliha Nebigil'ün hayatını kaybetmesinin hemen ardından Meliha Nebigil kimdir? Nereli, kaç yaşında, neden öldü? soruları merak konusu oldu. İşte, Meliha Nebigül'ün biyografisi...

Meliha Nebigil kimdir? Nereli, kaç yaşında, neden öldü? İşte, Meliha Nebigül'ün biyografisi...

Çocuk ve ergenin psikolojisini, psikososyal, bilişsel ve duygusal gelişimini takip eden, Türkiye'nin ilk pedagog mesleği görevini üstlenen Meliha Nebigil, geçtiğimiz gün İstanbul'da hayata veda etti. Nebigil'in ölüm haberini alan ilgililer Meliha Nebigil kimdir? Nereli, kaç yaşında, neden öldü?" sorularına yanıt aradı. İşte, Meliha Nebigül'ün biyografisi...

Meliha Nebigil kimdir? Nereli, kaç yaşında, neden öldü? İşte, Meliha Nebigül'ün biyografisi...

MELİHA NEBİGİL KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA, NEDEN ÖLDÜ? İŞTE, MELİHA NEBİGÜL'ÜN BİYOGRAFİSİ...

Dr. Ali Fuat Nebigil’in eşi, Kalp Damar Cerrahı Yrd. Doç. Dr. Melih Nebigil, Sibel Nebigil ve Canan Nebigil’in annesidir.

Erzurum’da dünyaya gelen Nebigil, Nene Hatun’un 1948 mezun öğrencilerindendir. İstanbul’da yaşayan Nebigil, Türkiye'nin ilk pedagogudur. 

Meliha Nebigil, 14 Aralık 2021 yılında hayatını kaybetti. Acı haberi yakınları sosyal medya hesaplarından, “Öğretmen, pedagog, ressam. İyi bir eş, iyi bir anne, iyi bir eğitmen, öğreten! Yardımsever, milletini devletini seven, sevdiren, çalışkan, özverili, dürüst cesur insan! Bilimi, ahlakı, dürüst olmayı, kültürü ve dini, doğrulardan vazgeçmemeyi, okumayı, yazmayı, anlamayı öğrettin! Hep şükranla anacağız! Allah rağmen eylesin, mekanın cennet, ruhun şad olsun! Işıklarda uyu." ifadeleri ile duyurdu.

Büşra Mercimek
Eğitim Editörü
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