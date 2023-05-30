Melih Gökçek'ten bomba iddia, Kılıçdaroğlu belediye başkanlarını Ankara'ya çağırdı Ekrem İmamoğlu rest çekip gelmeyeceğini bildirdi

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, öyle bir iddia ortaya attı ki yer yerinden oynayacak. Gökçek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu'nun belediye başkanlarını Ankara'ya çağırdığı Ekrem İmamoğlu'nun bazı şartlar ortaya koyup rest çekip gelmeyeceğini bildirdiğini iddia etti.

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Melih Gökçek'ten bomba iddia, Kılıçdaroğlu belediye başkanlarını Ankara'ya çağırdı Ekrem İmamoğlu rest çekip gelmeyeceğini bildirdi

14 ve 28 Mayıs'ta yapılan seçimlerde alınan başarısız sonuçlarının ardından CHP'de kazan iyice kaynamaya başladı. Seçimlerin hemen ardından parti genel başkanı Kemal Kılıçdaroğluna yönelik eleştiri ve istifa baskıları artarak devam ediyor. Seçimlerin ertesi günü İBB başkanı Ekrem İmamoğlu'nun video çekip sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada isim vermeden Kılıçdaroğlu'nu hedef göstererek partide değişimin olması gerektiğinin işaretlerini vermesi Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa edip etmeyeceği ertelenen kongre ne zaman yapılacağı merak edilmeye başlanmıştı.

"O KİŞİLERİN İSTİFALARINI AL YOKSA KURULTAYI TOPLARIM"

CHP'de bu gelişmeler yaşanırken eski Ankara büyükşehir belediye başkanı Melih Gökçek, öyle bir iddiada bulundu ki adeta yer yerinden oynayacak gibi.

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Gökçek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu'nun belediye başkanlarını Ankara'ya çağırdığı Ekrem İmamoğlu'nun rest çekerek gelmeyeceğini belirtiği İmamoğlu'nun Oğuz Kaan Salıcı, Tuncay Özkan, Seyit Torun ve Canan Kaftacıoğlu'nun görevden alması şartını öne sürdüğü aksi taktirde kurultayı toplayıp karşısında da Gökhan Günaydın'ı aday olarak çıkaracağı yönünde rest çektiğini iddia etti.

MELİH GÖKÇEK'İN O PAYLAŞIMI

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