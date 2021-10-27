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Melik isminin anlamı nedir, Melik ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Melik isminin anlamı; Padişah, hükümdar, hakan anlamlarına gelmektedir. Bu içeriğimizde Melik isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Melik isminin Kuran’da geçip geçmediği,  isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Melik isminin anlamı nedir, Melik ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Melik isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Melik ismi ne demek, Melik ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Melik isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Melik İsminin anlamı nedir? TDK Melik anlamı:

Padişah, hükümdar, hakan anlamlarına gelmektedir. 

Melik İsmi Kuranda geçiyor mu?

Kuran 'da geçiyor.

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Melik isminin kökeni:

Melik ismi Farsça ve Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de Melik ismini kullanan 6.571 kişi bulunmaktadır.

Melik isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

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Melik isminin rengi:

Yeşil

Melik ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

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Melik isminin Harf Analizi Nedir ?

Melik ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

M : Ticari Zekȃ, manevi güç, anaç

E : İletişim, duygusal karışık

L : Sanatsal, naif, yetenekli

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

K : Kariyerli

Melik isminin Numerolojisi Kaçtır?

Melik ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

M : 16

E : 6

L : 15

İ : 12

K : 14

= 63 Melik İsminin Numeroloji Toplamı 63’dir.

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Melik isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Melik ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Melik isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

M: 4   E: 5   L: 3   İ: 9   K: 2 = 23

2 3 = 5 Kader sayısıdır

Melik isminin 5 kader sayısına göre kişilik özellikleri

5 – Özgürlüğüne düşkündür ve gezmeyi çok sever. Diğer insanlar ile ıyum içinde yaşamayabilir. Erotizme eğilimi vardır. Cesaret konusunda iyidir ve insanları ikna kabiliyeti çok yüksektir. Güzel şeyleri kendisinde toplamayı sever. Can sıkıntısına hiç gelemez ve bu sebeple dikkatli olmalı, hayat amacından amacından sapmamalıdır.

 

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