Melik Yiğitel ile Ruşen Gültekin arasında 'cahil' ve 'alçak' polemiği!

CNN Türk'te Başak Şengül'ün sunduğu Akıl Çemberi programında Gazeteci Melik Yiğitel ile hukukçu Ruşen Gültekin'in canlı yayında yaşadığı cahil polemiği sosyal medyada çok konuşuldu. Sinirlerin gerildiği programda hakaretler havada uçuşurken Başak Şengül'ün durumu toparlamaya çalıştığı o anlar ekranlara böyle yansıdı.