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Melik Yiğitel kimdir? Kaç yaşında, nereli? Melik Yiğitel'in biyografisi

Gazeteci Melik Yiğitel'in kim olduğu merak ediliyor. Peki, Melik Yiğitel kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte Melik Yiğitel'in biyografisi

Melik Yiğitel kimdir? Kaç yaşında, nereli? Melik Yiğitel'in biyografisi

Türk medyasında uzun yıllar çalışmış Melik Yiğitel'in biyografisi araştırılıyor. Bu bağlamda, Melik Yiğitel kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte Melik Yiğitel'in biyografisi

Melik Yiğitel kimdir? Kaç yaşında, nereli? Melik Yiğitel'in biyografisi

MELİK YİĞİTEL KİMDİR?

48 yaşındaki Melik Yiğitel1973 yılında İstanbul'da doğdu. Aslen Diyarbakırlı olduğu belirtilmektedir. Türk medyasında uzun yıllar çalışmış bir isimdir. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon- Sinema bölümünden 1995'te mezun oldu.

HBB Televizyonu ve Kanal D'de çalışma fırsatı bulan Yiğitel, bu kurumlarda muhabir olarak çalışmış, ve daha sonra 2002 yılından 2007 yılına kadar Türkiye'nin en çok izlenen kanallarından biri olan Show TV'de haber müdürlüğü görevini yürüttü.

Melik Yiğitel kimdir? Kaç yaşında, nereli? Melik Yiğitel'in biyografisi

Bugüne kadar Düşünce Kulübü, Son Baskı, Yeni Türkiye ve Siyaset 24 isimli siyasi tartışma programlarını hazırlayıp sunmuştur. 24 TV Ankara Haber Müdürü, aynı zamanda Kulis programını hazırlayıp sunmuştur.

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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