Melike Beşli kimdir? Kaç yaşında? Halil Sezai'nin uğruna 1 aylık eşinden ayrıldığı sevgilisi Melike Beşli'nin hayatı son zamanlarda en çok araştırılan konular arasına girdi. Peki Melike Beşli kimdir? Kaç yaşında? Halil Sezai'nin sevgilisi Melike Beşli ne iş yapıyor?

MELİKE BEŞLİ KİMDİR?

Halil Sezai'nin sürpriz bir şekilde nikah masasına oturup 1 ay sonra da boşanma kararı almasının nedeni olarak gösterilen Melike Beşli'nin hayatı merak konusu oldu.

Halil Sezai ile konserde tanışan Melike Beşli'nin hayatı hakkında detaylı bir bilgiye ulaşılamamıştır.

İşte Halil Sezai'nin 4 yıldır birlikte olduğu Melike Beşli;