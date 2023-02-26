Melike Dzado kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Melike Dzado Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Melike Dzado adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Melike Dzado Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Melike Dzado 12 Aralık 1995 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Melike Dzado Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

King Faisal FC futbol takımında oynamaktadır. King Faisal FC takımına 15 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Melike Dzado'nin King Faisal FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Melike Dzado Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Melike Dzado isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Melike Dzado Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Melike Dzado futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Ağustos 2022 yılında King Faisal

Melike Dzado Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Melike Dzado şuan King Faisal FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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