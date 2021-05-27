Ekranların sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Doktor Müjgan karakterine hayat veren Melike İpek Yalova'nın rolü gereği diziden ölerek çıkacağı haberlerinin gündeme gelmesinin ardından en çok aratılan isimlerden oldu. Melike İpek Yalova kimdir, nereli, kaç yaşında? Sorularının cevabı haberimizde. İşte detaylar...

MELİKE İPEK YALOVA KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Melike İpek Yalova 29 Nisan 1984 yılında Ankara'da doğdu. Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu olan Yalova, mezuniyetin ardından İtalya Roma'ya gitti ve orada Roma La Sapienza Üniversitesi'nde Uluslararası Politikalar ve Kriz Yönetimi eğitimi aldı.

Eski Devlet Bakanı Yüksel Yalova'nın kızı olan 37 yaşındaki Yalova, ilk oyunculuk deneyimini Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Kastilya Prensesi İsabella karakteri ile gerçekleştirdi. Karadayı, Hayat Şarkısı, Çember ve İnsanlık Suçu dizilerinde rol alan oyuncu son olarak Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol aldı.