Melikgazi Ağustos ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi

Melikgazi Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesine istinaden 2019 yılı Ağustos Ayı Meclis Toplantısını yaptı. Meclis gündeminde 5'i ek olmak üzere toplam 24 gündem maddesi görüşüldü.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, başkanlığında toplanan Ağustos ayı olağan Meclis toplantısında yer alan maddeler tek tek görüşülerek karara bağlandı. 11 madde oylanırken, 13 gündem maddesi ilgili komisyonlara havale edildi

Başkan Dr.Mustafa Palancıoğlu "Meclisimizce şehrin ekonomik gelişmesine ve imar hareketliğine hız kazandıran gündem maddeleri yine oybirliği ile onaylandı. Söz konusu, vatandaşa hizmet ve yatırım olunca meclis kararları hızlı bir şekilde değerlendirilmekte ve oylanmaktadır. Bugün alınan kararlarımızın tamamı oybirliği ile alınmıştır. Bundan dolayı şehrimiz ve ülkemizin geleceği, birlik ve beraberliğimiz adına Meclis üyelerimize teşekkür ediyorum." dedi

24 gündem maddesinden; 2'sinin idari ve 22'sinin ise imar planlama ve tadilatı ile ilgili olduğu belirten Başkan Dr.Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi bölgesinde yer alan alanlarda imardaki planlı ve sağlıklı şehirleşmenin uzun dönemde modern, yeşillikler içinde ve planlı bir şehir yaşamı olarak halka yansıyacağını kaydetti.

Kaynak: İHA