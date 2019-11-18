Melikgazi Ampute, galibiyeti Bülent Uygun’a hediye etti

Ampute 1. Futbol Ligi'nde ligin güçlü rakiplerinden Antalya ekibini ağırlayan Melikgazi Belediyesi BESK, rakibini 2-1 yenerek ligde ilk galibiyetini aldı.

Kulüp başkanı Faruk Şahin maç ile ilgili olarak şunları söyledi :

"Maçta 1-0 geriye düştüğümüz esnada Kayseri spor teknik direktörü Bülent Uygun ziyaretimize gelerek sporcu kardeşlerimize moral ve güç verdi. Ardından toparlanan takımımız Mesut ve Mehmet Erdoğan'ın atığı gollerle maçı 2-1 Almayı başardı. Bizler de elde ettiğimiz bu galibiyette payı olduğunu düşündüğümüz için galibiyeti Bülent Uygun hocamıza ve desteğini esirgemeyen değerli başkanımız Dr Mustafa Palancıoğlu'na armağan ediyoruz.'

Stat: Argıncık

Melikgazi BESK : Özel İbiş , Berkay Polat , Ahmet Coşkun , Yunus Dalmaz , Mehmet Erdoğan , Mesut Göksu , Harun Mut , İsmail Duldu , Mehmet Yunsur , Necip Yılmaz , Kerim Sapur

Antalya Ampute: Turgut Altun , Fatih Gültekin , İsmail Parlak , Haydar Alagöz , Muhittin Kurt , Mustafa Ayaz , Hüseyin Kılıç , Ömer Süzen , Ali Deniz , Celalettin Kılıç , Ufuk Uzun , Musa Topçu , Sıddık Ordu

Goller: Mesut, Mehmet Erdoğan (Melikgazi), Mustafa Ayaz (Antelya Ampute)

Kaynak: İHA