Melikgazi Belediyesi BESK Antalya’dan eli boş döndü

Türkiye Ampute 1. Futbol Ligi'nde şampiyonluk yarışı veren Melikgazi Belediyespor, ligin 8. haftasında liderlik hedefiyle gittiği Antalya deplasmanında iyi bir futbol ortaya koymasına rağmen gol bulamayınca sahadan 1-0'lık yenilgi ile ayrıldı.

Türkiye Ampute 1. Futbol Ligi'nde haftanın en önemli maçlarından birinde Antalya Büyükşehir Belediyesi Asat Spor Kulübü ile karşılaşan melikgazi Belediyesi, beklemeiği bir yenilgi aldı. Antalya'da oynanan maçın sonlarına doğru ev sahibi takımın attığı golle geriye düşen Kayseri ekibi ardından Özbek sporcusu Nureddin'nin kırmızı kart görmesiyle toparlanamadı. Maçı 1-0 kaybeden Melikgazi Belediyespor, Kayseri'ye eli boş döndü. Kulüp Başkanı Faruk şahin maçın ardından şunları söyledi: "Gerçekten iyi konsantre olduğumuz ve liderlik için çıktığımız bir maçtı. Fakat bir türlü golle buluşamadık. Rakibin attığı golün ardından sporcumuzun gördüğü kırmızı kart bizim moralimizi biraz bozdu. Her şeye rağmen emeklerini sahada esirgemeden gösteren kardeşlerimi kutluyorum. Futbol uzun soluklu bir spor daha önümüzde çok zaman var. Bizim inancımız tam ancak kulübün eksikleri ve bu sporcuların motivasyonu için gerekli ödemelerin yapılabilmesi için şehrimizin hayır severlerinden destek bekliyorum" dedi.

Kaynak: İHA