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  3. Melikgazi Belediyespor-Belediye Plevne Spor: 3-0

Melikgazi Belediyespor-Belediye Plevne Spor: 3-0

MELİKGAZİ BELEDİYESPOR: Yusuf Afşar, Mustafa Aşçı, Davut Şahin, Mehrali Duman, Hasan Sonuç, Muharrem Polatdemir (Adem Öztürk, Duran Koçyiğit, Ömer...

Melikgazi Belediyespor-Belediye Plevne Spor: 3-0

SALON: Atatürk

HAKEMLER: Halil Ateş, İbrahim Cılız

MELİKGAZİ BELEDİYESPOR: Yusuf Afşar, Mustafa Aşçı, Davut Şahin, Mehrali Duman, Hasan Sonuç, Muharrem Polatdemir (Adem Öztürk, Duran Koçyiğit, Ömer Safa Koçyiğit, Alpay Soytürk, Mehmet E.Polat, Mahmut İğret, Osman Özdemir)

BELEDİYE PLEVNE SPOR: Kaan Bülbül, Sedat Kızgın, Oğuz Akgün, Hakan Topal, Erkan Demirci, Muhammet Dinçer (Çağrı Yavuz, Burak Yalçın, Mehmet A.Sever, Ahmet M.Güreş, Mert C.Demirci, Ahmet T.Özdemir, Umutcan B.Özdemir, Mert Karatepe)

SETLER: 25-15, 25-13, 25-15

SÜRE: 62 (22, 20, 20)

Türkiye Erkekler Voleybol 2'nci Ligi 3'üncü Grupta lider durumda bulunan Kayseri temsilcisi Melikgazi Belediyespor sahasında Tokat temsilcisi Belediye Plevne Spor'u set vermeden mağlup etti.

FOTOĞRAFLI

DHA

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