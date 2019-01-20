Melikgazi Belediyespor-Belediye Plevne Spor: 3-0
MELİKGAZİ BELEDİYESPOR: Yusuf Afşar, Mustafa Aşçı, Davut Şahin, Mehrali Duman, Hasan Sonuç, Muharrem Polatdemir (Adem Öztürk, Duran Koçyiğit, Ömer...
SALON: Atatürk
HAKEMLER: Halil Ateş, İbrahim Cılız
MELİKGAZİ BELEDİYESPOR: Yusuf Afşar, Mustafa Aşçı, Davut Şahin, Mehrali Duman, Hasan Sonuç, Muharrem Polatdemir (Adem Öztürk, Duran Koçyiğit, Ömer Safa Koçyiğit, Alpay Soytürk, Mehmet E.Polat, Mahmut İğret, Osman Özdemir)
BELEDİYE PLEVNE SPOR: Kaan Bülbül, Sedat Kızgın, Oğuz Akgün, Hakan Topal, Erkan Demirci, Muhammet Dinçer (Çağrı Yavuz, Burak Yalçın, Mehmet A.Sever, Ahmet M.Güreş, Mert C.Demirci, Ahmet T.Özdemir, Umutcan B.Özdemir, Mert Karatepe)
SETLER: 25-15, 25-13, 25-15
SÜRE: 62 (22, 20, 20)
Türkiye Erkekler Voleybol 2'nci Ligi 3'üncü Grupta lider durumda bulunan Kayseri temsilcisi Melikgazi Belediyespor sahasında Tokat temsilcisi Belediye Plevne Spor'u set vermeden mağlup etti.
FOTOĞRAFLI
DHA
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