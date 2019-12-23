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Melikgazi İzzet Öksüzkaya Spor Kulübü Bölgesel Lig finallerine yükseldi

Sivas'ta yapılan Voleybol Bölgesel Lig Kadınlar Yarı final maçlarında oynadığı 3 maçı da kazanan Melikgazi İzzet Öksüzkaya Spor Kulübü adını finallere yazdırdı.

Melikgazi İzzet Öksüzkaya Spor Kulübü Bölgesel Lig finallerine yükseldi

Sivas'ta yapılan Voleybol Bölgesel Lig Kadınlar Yarı final maçlarında oynadığı 3 maçı da kazanan Melikgazi İzzet Öksüzkaya Spor Kulübü adını finallere yazdırdı.

Sivas'ta 20-22 Aralık tarihleri arasında yapılan Bölgesel Lig Kadınlar Yarı final maçlarında 3 maçını da kazanan Melikgazi İzzet Öksüzkaya Spor Kulübü, Bölgesel Lig Finallerine yükselme başarısı gösterdi. Kayseri temsilcisi oynadığı maçlarda Sivas Ted Koleji'ni 3-1, Sivas Çimentospor'u 3-2 ve Çorum Sungurlu Belediyespor'u 3-0 mağlup etmeyi başardı. Kayseri Voleybol İl Temsilcisi Halil Dicle, final vizesini kazanan Melikgazi İzzet Öksüzkaya Spor Kulübü takımını tebrik etti.

Melikgazi İzzet Öksüzkaya Spor Kulübü Bölgesel Lig finallerine yükseldi

Melikgazi İzzet Öksüzkaya Spor Kulübü Bölgesel Lig finallerine yükseldi

Kaynak: İHA




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