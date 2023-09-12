Melikgazi Kayseri Basketbol ilk haftaya hazır

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ilk hafta müsabakaları, 13 Eylül Çarşamba ve 14 Eylül Perşembe günleri oynanacak. Kayseri ekibi Melikgazi Kayseri Basketbol, ligin ilk haftasında Bursa Uludağ Basketbol'u konuk edecek.

Ligde haftanın açılış müsabakasında Antalya Toroslar Basketbol ile Nesibe Aydın karşı karşıya gelecek. Melikgazi Kayseri Basketbol ise ilk hafta karşılaşmasında Bursa Uludağ Basketbol'u konuk edecek. Kayseri ekibinin ilk müsabakası 14 Eylül Perşembe günü saat 18.00'da Kadir Has Spor Salonu'nda oynanacak. ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ilk hafta müsabakasında 14 Eylül Perşembe günü karşı karşıya gelecek olan Melikgazi Kayseri Basketbol ile Bursa Uludağ Basketbol takımları, sezon öncesi oynanan Erciyes Cup mücadelesinde karşı karşıya gelmiş, dostluk görüntülerinin sergilendiği bu karşılaşmayı Kayseri temsilcisi 85-81'lik skor ile kazanmıştı. Ligde ilk haftanın programı ise şu şekilde:

13 Eylül Çarşamba

17:00 Antalya Toroslar Basketbol-Nesibe Aydın

18:30 ÇBK Mersin-Fenerbahçe Alagöz Holdıng

19:00 Beşiktaş-İlkem Yapı Tarsus Spor

20:00 Galatasaray Çağdaş Faktorıng-Emlak Konut

14 Eylül Perşembe

14:00 Çankaya Üniversitesi-Botaş

16:00 OGM Ormanspor-İzmit Belediyespor

18:00 Melikgazi Kayseri Basketbol-Bursa Uludağ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)