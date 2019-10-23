Melikgazi Voleybol Takımı Galibiyete Abone Oldu

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyespor voleybol takımının galibiyete abone olduğunu söyledi.

Melikgazi Belediyespor Voleybol takımının yapmış olduğu müsabakada sahadan yine galibiyetle ayrıldığını belirten Başkan Dr. Palancıoğlu, "Melikgazi Voleybol Takımı Konya Gezlevisporu 3-0 gibi farklı bir skor ile yendi. Bu başarı azmin ve takım dayanışmasının bir sonucu. Sporcularımızı tebrik ederim." dedi.

Başkan Dr. Palancıoğlu, gençleri her zaman olduğu gibi bu başarılarından dolayı kutladığını ve gençlerden sezon boyunca bu başarıyı beklediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA